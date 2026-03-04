.
04 марта 2026 года 19:06
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций ТМК
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) с целевой ценой 137 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 26% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Елизаветы Дегтяревой. "ТМК опубликовала неоднозначные операционные и финансовые результаты за 2П25, продемонстрировав значительное снижение реализации трубной продукции более чем на 40% г/г до 1164 тыс. тонн за отчетный период, - пишут эксперты. - В то же время по результатам 2025 года ТМК снизила реализацию до 2 951 тыс. тонн по сравнению с 4201 тыс. тонн в 2024 году. В то время как группе удалось сохранить маржинальность по EBITDA на уровне 18% за 2П25 за счет изменения продуктового микса в пользу более маржинальной продукции и снижения стоимости металлолома, выручка и EBITDA оказались несколько выше наших ожиданий за счет снижения себестоимости и роста средних цен, что, впрочем, не позволило чистой прибыли и СДП выйти в позитивную зону". Неоднозначность результатов за 2П25, по мнению аналитиков банка, обусловлена целым рядом факторов. На результаты компании негативно влияла жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, которая сдерживала инвестиции в трубопотребляющую промышленность. Более того, значительное снижение реализации трубной продукции на фоне использования нефтегазовыми компаниями своих складских запасов негативно отразилось на финансовых результатах компании как за 2П25, так и за весь 2025 год. Эксперты Альфа-банка ожидают нейтральную реакцию рынка на опубликованные цифры за 2П25. Не смотря на неоднозначность результатов, они отмечают восстановление рентабельности, но пока говорить о формировании тренда к возвращению маржинальности к исторических значениям (20-22%), на их взгляд, не приходится. "Мы рассчитываем увидеть потенциально восходящий тренд в основных финансовых показателях не раньше результатов 2П26-1П27, когда нефтегазовый сектор начнет демонстрировать отложенный спрос на трубную продукцию, - прогнозируют Красноженов и Дегтярева. - Завершенный переход на единую акцию, по нашему мнению, позволит оптимизировать оборотный капитал и корпоративную структуру, тем самым повышая эффективность компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
