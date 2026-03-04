Акции ДОМ.РФ привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "ДОМ.РФ" привлекательны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"ДОМ.РФ" раскрыл финансовую отчетность по МСФО за январь 2026 года. "Компания демонстрирует положительную динамику по целому ряду финансовых показателей, - отмечают аналитики. - Так, помимо роста чистой прибыли в январе (+115% г/г), "ДОМ.РФ" улучшил показатели рентабельности капитала (22,1% в январе 2026 года после 21,6% в 2025 году), чистой процентной маржи (4,2% в январе против 3,7% по итогам 2025 года) и отношения расходов к доходам (24,7% в январе против 28,3% по итогам прошлого года)".

Учитывая динамику финансовых показателей компании, прогнозные темпы роста бизнеса и ожидаемое снижение ключевой ставки в 2026 году, аналитики сервиса считают акции "ДОМ.РФ" привлекательными для долгосрочных инвесторов.

