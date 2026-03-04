ОФЗ остаются надежным инструментом для консервативных инвесторов - "ВТБ Мои Инвестиции"

ОФЗ остаются надежным инструментом для консервативных инвесторов, отмечается в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина.

"В последнее время доходность ОФЗ даже превышала более рискованные активы, - пишет эксперт. - Сейчас максимальный уровень кривой доходности государственных облигаций приходится на 5-летний срок. Этот сегмент предлагает премию к коротким и длинным выпускам и имеет умеренный процентный риск. Поэтому 5-летний срок может стать оптимальным для инвесторов, которые хотят зафиксировать доходность около 14,7%".

Возможная смена бюджетного правила, по мнению Селютина, способна привести к навесу предложения длинных облигаций. Это может стать дополнительным тактическим плюсом для облигаций со средним сроком.

"Учитывая текущую конъюнктуру, интересными выпусками для консервативных инвесторов могут стать ОФЗ 26218 или ОФЗ 26249 сроком на 5,8 и 6,3 лет", - указывает стратег.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.