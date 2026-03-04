ПСБ ожидает умеренного ослабления рубля в первой половине марта

Аналитики банка ПСБ ожидают умеренного ослабления рубля в первой половине марта, сообщается в комментарии.

"По нашим оценкам, юань продолжит движение в диапазоне 11 - 11,5 руб./юань с тяготением к верхней половине, - прогнозирует эксперт банка Богдан Зварич. - При этом во второй половине месяца рубль получит существенную поддержку со стороны экспортеров, которая компенсирует уход предложения валюты по бюджетному правилу. Так, в марте объем налоговых выплат со стороны крупных нефтегазовых компаний за счет выплаты НДД за IV кв. 2025 года вырастет в 1,6 раза относительно объемов отчислений за январь и февраль. Рост предложения валюты со стороны экспортеров будет способствовать восстановлению позиций рубля и возвращению юаня в середину обозначенного диапазона".

