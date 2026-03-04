Рубль днем активно снижается в паре с юанем на решении Минфина отменить в марте операции с валютой/золотом в рамках бюджетного правила

Москва. 4 марта. Китайский юань растет на Московской бирже в ходе волатильных торгов среды. Рубль дешевеет на новостях о решении Минфина РФ не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,28 руб., что на 11,2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в ходе утренней сессии курс юаня опускался до 11,1475 руб., а сразу после появления новости рос до 11,358 руб.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 61 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,1 руб./$1; контракт EURRUBF укрепился на один рубль, до 90,99 руб./EUR1.

"Сегодня российской рубль ослабевает по отношению к китайскому юаню и доллару США. На динамику валютных курсов повлияла новость о том, что Минфин приостанавливает действие операций по бюджетному правилу до пересмотра базовой цены отсечения, что означает сокращение дополнительного притока валюты на внутренний рынок. На текущий момент нетто-операции Банка России по продаже валюты составляют 16,5 млрд рублей в сутки, а в последующем в течение марта они сократятся до 4,6 млрд рублей в день (это объем самостоятельных операций регулятора). Мы ожидаем, что рубль продолжит сохранять умеренную стабильность и торговаться в узком диапазоне 77-80 за доллар США, поскольку сокращение объема операций Минфина и Банка России на внутреннем рынке будет компенсировано ростом мировых цен на нефть и драгметаллы с последующим увеличением притока экспортной выручки в страну. В конечном счете более слабый рубль в перспективе благоприятно отразится на доходах экспортеров", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "Цифра брокер" Александр Дудников.

Минфин РФ решил не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года.

Это связано "с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве", сообщило ведомство в среду.

При возобновлении операций объем отложенной покупки/продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть, сообщил Минфин.

Министерство в третий рабочий день каждого месяца в полдень публикует информацию о размере полученных нефтегазовых доходов федерального бюджета и их отклонения от ожидаемого объема, и вытекающий из этих цифр объем покупок или продаж валюты/золота в очередной месячный период. В январе этого года Минфин впервые просрочил эту публикацию, отложив ее на сутки "в связи с завершением формирования оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года".

С 6 февраля по 5 марта Минфин продает валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 226,8 млрд руб. (в январе - 192,1 млрд руб.), ежедневный объем операций составляет эквивалент 11,9 млрд руб. Это чуть меньше рекордного среднедневного объема в январе (12,8 млрд руб.) из-за календарного фактора.

По состоянию на начало февраля Минфин прогнозировал недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета за месяц в объеме 209,4 млрд руб.

О планируемой корректировке параметров бюджетного правила заявил на прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов.

"Действительно, доля нефтегазовых доходов (в структуре доходов бюджета - ИФ) снижается. Мы видим эту ситуацию, и с тем чтобы обеспечить сохранение средств Фонда национального благосостояния, с тем чтобы меньше оказывать давление на валютный рынок, правительство РФ рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены", - сказал Силуанов журналистам в минувшую среду.

"В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - заявил он, не уточнив параметры планируемого ужесточения бюджетного правила.

"Основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены. Думаю, в течение пары недель такие решения выйдут из правительства", - сказал Силуанов.

Недавно, в 2025 году, было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год -снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Цены на нефть остаются в плюсе в среду при высокой волатильности торгов.

Темпы роста рынка замедлились после того как президент США Дональд Трамп пообещал "обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру". Накануне как Brent, так и WTI подорожали на 4,7%.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск в среду составляет $82,6 за баррель, что на 1,47% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,7%, до $75,07 за баррель.

В течение сессии в среду цена Brent поднималась до $84,48 за баррель, WTI - до $77,25 за баррель.

С начала этой недели Brent прибавила 12%, WTI - 11% на фоне военных действий США и Израиля против Ирана. Ответные действия Тегерана затронули энергетическую инфраструктуру ряда стран Персидского залива и парализовали движение по Ормузскому проливу.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,6 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в стране будут обнародованы министерством энергетики США позднее в среду.

эб юаа