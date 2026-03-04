"Финам" установил целевую цену акций China Oilfield Services на уровне HKD 14,0

Финам" установил целевую цену акций China Oilfield Services класса Н на уровне HKD 14,0 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 26% на горизонте 12 месяцев и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"China Oilfield Services может стать одним из бенефициаров текущих геополитических событий, - отмечает эксперт. - Китай сильно зависит от поставок через Ормузский пролив и ранее закупал значительные объемы венесуэльской нефти. Неопределенность поставок по этим маршрутам может стимулировать китайских нефтяников для роста собственной добычи, что положительно скажется на нефтесервисе. При этом даже после роста акций оценка China Oilfield Services по мультипликаторам выглядит крайне умеренной для сектора".

China Oilfield Services (COSL) - китайская нефтесервисная компания, которая специализируется на шельфовой добыче нефти.

