"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 85 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Отчет эмитента за IV квартал и полный 2025 год по МСФО вышел ожидаемо нейтральным, констатируют эксперты.

Темпы роста бизнеса замедляются: выручка по итогам года прибавила немного, однако скорректированная EBITDA снизилась на 22,1%, а маржа сократилась до 20,5%.

Компания в 4К25 показала скорректированный чистый убыток на фоне роста операционных расходов, что отражает давление на рентабельность.

Пассажиропоток практически не вырос, что подтверждает фазу стабилизации после активного восстановления отрасли.

Ключевой позитив - снижение чистого долга на 10,5% с начала года, обращают внимание аналитики инвесткомпании.

"Это улучшает финансовый профиль эмитента и повышает предсказуемость дивидендного потенциала, - говорится в материале. - При распределении 50% чистой прибыли дивиденд за 2025 год может составить порядка 2,8 рубля на акцию, что соответствует доходности около 5,2%. Наш таргет по акциям "Аэрофлота" - 85 рублей ("покупать")".

