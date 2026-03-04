Коррекции в цене акций ДОМ.РФ стоит использовать для их покупок - Альфа-банк

Возможные коррекции в цене акций "ДОМ.РФ" стоит использовать для их покупок, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев

"По нашим оценкам, при текущих уровнях котировок бумага торгуется с коэффициентами P/E и P/BV 2026П на уровне 3,6х и 0,73х соответственно, дисконт к Сбербанку сузился до 3-5%, а дивидендная доходность за 2025-2026 гг. составляет 11,1-13,9%. Мы не исключаем краткосрочных коррекций в бумаге и рекомендуем пользоваться этими моментами для покупки или наращивания позиций", - пишут эксперты в комментарии.

