Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Снижение ВВП РФ в январе составило 2,1% в годовом сравнении
ВВП РФ в январе 2026 года, по оценке Минэкономразвития, снизился на 2,1% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в декабре 2025 года, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Министерство...
 
Объем ФНБ в феврале снизился на 90,5 млрд руб.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) в феврале 2026 года сократился на 90,5 млрд рублей после роста на 224,1 млрд рублей в январе и 156 млрд рублей в декабре 2025 года, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ. Объем ФНБ на 1...
 
Рост оборота розничной торговли РФ в январе замедлился до 0,7%
Оборот розничной торговли в России в январе 2026 года в годовом выражении увеличился на 0,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на...
 
04 марта 2026 года 09:10

Индекс Южной Кореи обвалился почти на 11%

Фондовые индексы США во вторник снизились на 0,8-1%. Рынки акций Азии продолжают падение в среду, индекс Южной Кореи обвалился почти на 11%. Рост цен на нефть замедлился в среду, Brent торгуется около $82,7 за баррель.

Американские фондовые индексы во вторник снизились из-за отсутствия признаков деэскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Инвесторы обеспокоены неопределенностью относительно того, как долго может продлиться конфликт, начавшийся с удара США и Израиля по Ирану, поскольку перспектив завершения боевых действий пока не видно. Расширяющийся конфликт вызывает перебои в мировой торговле, что может подстегнуть инфляцию и привести к ухудшению ситуации в глобальной экономике, отмечают эксперты.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой процентной ставки Федеральной резервной системы, трейдеры оценивают более чем в 95% вероятность ее сохранения на прежнем уровне по итогам заседания, которое завершится 18 марта, по данным CME FedWatch. При этом шанс на то, что ставка не изменится в июне, вырос до 56% с менее 50% несколько дней назад, сообщает агентство Reuters.

Нарушение авиасообщения по всему миру продолжает оказывать давление на авиакомпании и туристические фирмы. При этом резкое подорожание нефти, вероятнее всего, приведет к существенному увеличению расходов на топливо у круизных операторов и авиаперевозчиков. Цена акций United Airlines Holdings (SPB: UAL) во вторник уменьшилась на 0,7%, American Airlines Group (SPB: AAL) - на 0,5%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 1,1%, Carnival Corp. - на 2,1%, Norwegian Cruise Line - на 4,1%.

Котировки акций представителей полупроводниковой отрасли также снизились, в том числе Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,3%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 1,6%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 2,1%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 5,3%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 3,9%, Texas Instruments Inc. - на 3,4%, Micron Technology Inc. - на 8%.

Стоимость бумаг Boeing Co. (SPB: BA) опустилась на 2,5%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1%, Newmont Corp. - на 7,7%, Albemarle Corp. - на 7,6%, Paramount Skydance Corp. - на 6,7%, Caterpillar (SPB: CAT) Inc. - на 4%.

Акции On Holding упали в цене более чем на 6%. Швейцарский производитель кроссовок и спортивной продукции прогнозирует увеличение выручки в 2026 году не менее чем на 23% без учета изменения курса обмена валют после подъема на 30% в прошлом году. Ожидаемое ослабление темпов роста разочаровало инвесторов.

Бумаги сети магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров AutoZone подешевели на 6,3%, поскольку квартальная выручка компании не оправдала прогноз аналитиков.

Между тем котировки акций Target Corp. подскочили на 6,7%. Владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов в четвертом финквартале (ноябрь-январь) сократил чистую прибыль на 5,2%, но скорректированный показатель превзошел средний прогноз аналитиков.

Ритейлер электроники Best Buy Co. в четвертом финквартале (ноябрь-январь) нарастил чистую прибыль более чем в 4,6 раза, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий экспертов.

Кроме того, бумаги International Business Machines (SPB: IBM) подорожали на 2,5%, Adobe Inc. - на 3,9%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 1,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 403,51 пункта (на 0,83%) и составил 48501,27 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизилось на 64,99 пункта (на 0,94%) - до 6816,63 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 232,17 пункта (на 1,02%) и завершил сессию на отметке 22516,69 пункта.

Азиатские фондовые индексы в среду уходят глубже в минус после падения мировых рынков накануне на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Иран заявил, что полностью контролирует имеющий ключевое значение для транзита энергоресурсов Ормузский пролив и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть поражены ракетами или беспилотниками.

Президент США Дональд Трамп во вторник сказал, что ВМС США готовы сопровождать нефтяные танкеры через этот судоходный маршрут.

Между тем Израиль начал новую волну ударов по целям в Иране, а Иран сообщил об ударах по военным целям в Тель-Авиве.

В этих условиях инвесторы активно продают акции страховщиков (в Гонконге) и производителей металлов (в Японии, Южной Корее и Австралии).

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,9%, гонконгский Hang Seng - 2,5%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале уменьшился до минимальных с октября 2025 года 49 пунктов по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, сообщило в среду Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 49,1 пункта, по данным Trading Economics.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце вырос до 49,5 пункта по сравнению с минимальными с декабря 2022 года 49,4 пункта в январе. Эксперты ожидали увеличения до 49,8 пункта.

Сводный PMI сократился до минимальных с декабря 2022 года 49,5 пункта с 49,8 пункта в январе.

Значения выше отметки в 50 пунктов указывают на усиление деловой активности, ниже - на ослабление.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги China Life Insurance Co., дешевеющие на 7%.

Рыночная стоимость AIA Group уменьшается на 5,7%, Wuxi Biologics - на 5,3%, Alibaba (SPB: BABA) - на 5,2%, CK Hutchison Holdings - на 5,1%.

Капитализация China Hongqiao Group повышается на 3,3%, Xinyi Solar Holdings - на 2,6%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,2%, Trip.com Group - на 1%, New Oriental Education & Technology Group - на 0,2%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 3,6%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Sumitomo Metal Mining (-11,4%).

Рыночная стоимость Mitsui Kinzoku уменьшается на 10,4%, Dowa Holdings - на 10,2%, Sojitz Corp. и JGC Holdings - на 9,3%.

Цена бумаг BayCurrent увеличивается на 5,8%, Oriental Land - на 2,7%, ZOZO - на 2,6%, Toho - на 2,2%, Trend Micro - на 1,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 10,7%.

Цена бумаг Posco уходит вниз на 13,8%, Korea Zinc - на 16,4%, Korean Air Lines - на 7,9%, Hyundai Motor - на 16%, Samsung Electronics - на 11%, SK Hynix - на 8,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,9%.

Экономика Австралии в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, согласно опубликованным в среду данным Австралийского бюро статистики. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,6%. ВВП страны растет семнадцатый квартал подряд.

Рыночная стоимость BHP в среду сократилась на 3,5%, Rio Tinto - на 1,6%.

Цены на нефть продолжают подниматься в среду на фоне эскалации ближневосточного конфликта, однако темпы роста замедлились, после того как президент США Дональд Трамп пообещал "обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру".

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $82,66 за баррель, что на $1,26 (1,55%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $3,66 (4,7%), до $81,4 за баррель - максимума с января 2025 года.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,95 (1,27%), до $75,51 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $3,33 (4,7%), до $74,56 за баррель, максимума с июня.

С начала этой недели Brent прибавила 12%, WTI - 11%.

США и Израиль начали военные действия против Ирана в минувшую субботу. Тегеран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива. Конфликт продолжает разрастаться - Израиль атаковал Ливан, а Иран нанес удары по соседним странам и по танкерам в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков.

Трамп заявил во вторник, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость. Ранее Иран заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США.

"Прямо сейчас геополитика явно вышла на первый план и затмила обычные факторы, влияющие на рынок, такие как данные о запасах энергоносителей, статистика по экономике США или заявления ОПЕК", - отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

"В краткосрочной перспективе ключевыми сигналами, за которыми стоит следить, будут фактические данные об экспорте из стран Персидского залива, любые подтвержденные инциденты с танкерами, передвижение военно-морских сил США и риторика Ирана", - говорит она.

Накануне Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Ирак прекратил экспорт нефти из Курдистана в порт Джейхан в Турции. По информации агентства, транспортировка около 200 тыс. баррелей нефти в сутки была приостановлена после того, как производители сократили добычу в качестве меры предосторожности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,6 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в стране будут обнародованы министерством энергетики США позднее в среду.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
