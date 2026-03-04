"Т-Инвестиции" сохраняют "позитивную" оценку акций Озона

"Т-Инвестиции" сохраняют "позитивную" оценку акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 6500 рублей за штуку, говорится в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год, констатирует эксперт.

Финтех-направление продолжает быстро расти: число клиентов и прибыль увеличиваются высокими темпами, "Озон" расширяет кредиты и другие финансовые продукты.

Компания продолжает фокусироваться на эффективности своей операционной деятельности, сохраняя баланс между ростом и рентабельностью.

"На фоне продолжающегося снижения процентных ставок темпы роста процентной прибыли в 2026 году, вероятно, будут более умеренными. Вместе с тем благодаря структуре кредитного и депозитного портфелей, в основном краткосрочных и быстро переоцениваемых, влияние на чистую процентную маржу и чистую прибыль, по нашим оценкам, останется нейтральным", - пишет Лазаричева.

"По нашим оценкам, акции торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA на 2026 год на уровне рынка. Мы считаем такую оценку заниженной с учетом высоких темпов роста и устойчивого повышения операционной эффективности. Сохраняем позитивный взгляд на акции и целевую цену в 6500 рублей", - говорится в материале брокера.

