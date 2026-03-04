Цены рублевых корпбондов в среду могут снизиться, отыгрывая обострение ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 4 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут снизиться, отыгрывая обострение ситуации на Ближнем Востоке после атаки США и Израиля на Иран и опасения возможного разрастания военного конфликта, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что урегулирование украинского конфликта остается одним из его важных приоритетов. "Что касается конфликта России и Украины и того, где он находится в списке моих приоритетов, то этот вопрос находится очень высоко в этом списке", - сказал американский лидер в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Президент США выразил надежду, что урегулирование будет достигнуто. "Иногда я виню одну сторону (в отсутствии урегулирования - ИФ), иногда - другую", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что ясности по срокам и месту очередных переговоров между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию пока нет, но вряд ли в настоящее время в качестве площадки для них можно рассматривать Абу-Даби. "Пока никакой ясности по срокам и месту нет. Как только она появится, мы вас проинформируем", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, Кремль пока не видит сигналов об изменении позиции США на переговорах по украинскому урегулированию в связи с началом военных действий на Ближнем Востоке. "Мы посмотрим, время покажет. Пока никаких индикаций на этот счет нет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, не влияет ли на позицию американцев их вовлеченность в военные действия против Ирана.

Американские фондовые индексы во вторник снизились из-за отсутствия признаков деэскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы обеспокоены неопределенностью относительно того, как долго может продлиться конфликт, начавшийся с удара США и Израиля по Ирану, поскольку перспектив завершения боевых действий пока не видно. Расширяющийся конфликт вызывает перебои в мировой торговле, что может подстегнуть инфляцию и привести к ухудшению ситуации в глобальной экономике, отмечают эксперты.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой процентной ставки Федеральной резервной системы, трейдеры оценивают более чем в 95% вероятность ее сохранения на прежнем уровне по итогам заседания, которое завершится 18 марта, по данным CME FedWatch. При этом шансы на то, что ставка не изменится в июне, выросли до 56% с менее 50% несколько дней назад.

Нарушение авиасообщения по всему миру продолжает оказывать давление на авиакомпании и туристические фирмы. При этом резкое подорожание нефти, вероятнее всего, приведет к существенному увеличению расходов на топливо у круизных операторов и авиаперевозчиков.

Азиатские фондовые индексы в среду уходят глубже в минус после падения мировых рынков накануне на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,9%, гонконгский Hang Seng - 2,5%. Значение японского Nikkei 225 снижается на 3,6%. Южнокорейский индекс Kospi падает на 10,7%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,9%.

Иран заявил, что полностью контролирует имеющий ключевое значение для транзита энергоресурсов Ормузский пролив, и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть поражены ракетами или беспилотниками. Между тем Израиль начал новую волну ударов по целям в Иране, а Иран сообщил об ударах по военным целям в Тель-Авиве. В этих условиях инвесторы активно продают акции страховщиков (в Гонконге) и производителей металлов (в Японии, Южной Корее и Австралии).

Вместе с тем мировые цены на нефть продолжают подниматься в среду на фоне эскалации ближневосточного конфликта. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $83,44 за баррель, что на 2,5% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 4,7%, до $81,4 за баррель - максимума с января 2025 года. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 2,3%, до $76,28 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на 4,7%, до $74,56 за баррель, максимума с июня.

С начала этой недели Brent прибавила 12%, WTI - 11%.

США и Израиль начали военные действия против Ирана в минувшую субботу. Тегеран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива. Конфликт продолжает разрастаться - Израиль атаковал Ливан, а Иран нанес удары по соседним странам и по танкерам в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков.

Трамп заявил во вторник, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость. Ранее Иран заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Ирак прекратил экспорт нефти из Курдистана в порт Джейхан в Турции. По информации агентства, транспортировка около 200 тыс. баррелей нефти в сутки была приостановлена после того, как производители сократили добычу в качестве меры предосторожности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 13,928 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,469 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 марта вырос на 0,08% и составил 119,57 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,11%, поднявшись до 1241,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,76%), "РЖД-001P-03R" (+0,59%), "РЖД-001P-20R" (+0,38%) и "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-02R" (-0,63%), "РЖД-001P-01R" (-0,22%) и "Почта России БО-002P-01" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Промомед ДМ" установило объем размещение двухлетних облигаций серии 002P-03 на уровне 6,8 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом до 4 млрд рублей прошел 27 февраля. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 220 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 4 марта. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Физическому лицу потребуется статус квалифицированного инвестора.

ООО "Газпром капитал" установило объем размещения 4-летних облигаций серии БО-003Р-27 с переменными купонами на уровне 20 млрд рублей. Для 1-4-го купонов спред к значению индекса RUONIA установлен в размере 1,3% годовых. По выпуску будут выплачиваться квартальные переменные купоны, объявлена годовая оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 27 января без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 5 марта.

АО "Группа компаний "Медси" увеличило объем размещения трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-04 с 5 млрд рублей до 5,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке был установлен на уровне 195 базисных пунктов. Сбор заявок на флоатер прошел 3 марта. Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Илон" (эмитент облигаций сети фитнес-клубов DDX Fitness) установило финальный ориентир ставки купона дебютных двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 17,70% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 19,21% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 3 марта. Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) установило финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии 001РS-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 24,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 27,45% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 3 марта. Техразмещение запланировано на 6 марта, оно будет проходить на "СПБ бирже" (SPB: SPBE). Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Выпуск размещается в рамках программы облигаций МГКЛ серии 001РS объемом 5 млрд рублей, зарегистрированной в ноябре 2025 года на "СПБ бирже".

Девелоперский холдинг Setl Group установил ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 002Р-07 объемом 5,5 млрд рублей на уровне не выше 17,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 18,68% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Сбор заявок на выпуск пройдет 11 марта с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение запланировано на 16 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ЭкоНива" планирует 12 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на два выпуска дебютных облигаций: трехлетний "фикс" серии 001P-01 и двухлетний флоатер серии 001P-02. Общий планируемый объем выпусков - не менее 5 млрд рублей, купоны по займам ежемесячные. Ориентир ставки купона облигаций с фиксированными купонами - не выше 18% годовых (доходность к погашению - не выше 19,56% годовых). По флоатеру спред к ключевой ставке ЦБ РФ - не выше 400 базисных пунктов. Техразмещение выпусков запланировано на 16 марта. "Фикс" будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, для флоатера потребуется статус квалифицированного инвестора. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.