Инвестпривлекательность акций Фикс Прайса во многом определяется дивидендной историей - "Цифра брокер"

Инвестиционная привлекательность акций ПАО "Фикс Прайс" в настоящее время во многом определяется дивидендной историей, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент представил операционные и финансовые результаты за IV квартал и весь 2025 год по МСФО.

Отчет отражает умеренно слабую операционную динамику, констатируют эксперты: выручка выросла ненамного, а чистая прибыль снизилась существенно.

LFL-продажи прибавили лишь 1,2%, что указывает на замедление органического роста в условиях высокой инфляции.

При этом бизнес остается финансово устойчивым, отмечают аналитики инвесткомпании: долговая нагрузка низкая, "Фикс Прайс" продолжает экспансию и удерживает валовую маржу на уровне 31,7%.

Дополнительным драйвером для акций стал анонс возможной выплаты до 11 млрд рублей дивидендов (около 11 коп./акцию), что соответствует потенциальной доходности порядка 18% - решение ожидается после утверждения отчетности за I квартал 2026 года по РСБУ.

"На наш взгляд, инвестиционная привлекательность бумаг сейчас во многом определяется дивидендной историей. При этом для устойчивой переоценки рынку потребуется подтверждение восстановления темпов LFL и ясная стратегия развития формата жесткого дискаунтера", - пишут эксперты в материале.

