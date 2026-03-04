Рубль попытается продолжить укрепление к юаню в среду - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб. за юань, при этом национальная валюта попытается продолжить волну восстановления, чему будут способствовать улучшение перспектив сбыта российского сырья на фоне роста цен на нефть и значимые объемы продажи валюты со стороны ЦБ РФ, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Аналитик полагает, что к концу марта возможен откат китайской валюты к поддержке на уровне 11 руб. за юань на фоне повышенного предложения валюты со стороны экспортеров - объем налоговых сборов со стороны крупных нефтегазовых компаний в марте может в 1,6 раза превысить показатели января-февраля.

