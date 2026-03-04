"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Фикс Прайса

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Фикс Прайс" с прогнозной стоимостью на уровне 2,77 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Михайлина.

"Эмитент представил финансовые результаты за 4К25, которые мы считаем нейтральными. Рост выручки оказался немного ниже наших оценок и составил 2,6%. Замедление роста по сравнению с прошлыми кварталами было связано со снижением сопоставимых продаж. Рост LFL-среднего чека оказался в два раза ниже кв/кв из-за сдержанных темпов инфляции, а трафик продолжал демонстрировать негативную динамику", - отмечает эксперт.

Компания выполнила цель по расширению и увеличила число магазинов за прошлый год.

Рентабельность EBITDA оказалась чуть лучше прогноза инвесткомпании благодаря стабильному показателю валовой маржи.

Совет директоров ритейлера планирует рекомендовать дивиденды за 2025 год в размере 11 млрд руб. или 0,11 руб. на акцию, что соответствует почти 100% чистой прибыли МСФО. "Размер годовой чистой прибыли и коэффициент опередили наши ожидания", - говорится в комментарии Михайлина.

"Такой размер выплат сделает "Фикс Прайс" одной из лучших дивидендных историй на российском рынке с доходностью порядка 18%. Мы не исключаем, что компания также сможет рекомендовать промежуточные дивиденды во второй половине года. Они, по нашим оценкам, могут составить 0,03-0,07 руб. на акцию, - пишет аналитик "Велес Капитала". - Высокая дивидендная доходность, на наш взгляд, косвенно указывает на недооценку акций ритейлера, которые торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2026 год около 2х. Мы на данный момент рекомендуем "покупать" акции эмитента с целевой ценой 2,77 руб."

