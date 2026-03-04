"Финам" повысил прогнозную цену акций ALPS Medical Breakthroughs ETF до $68,5

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ALPS Medical Breakthroughs ETF до $68,5 за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Индексный фонд с привязкой к прорывам биотеха за последние двенадцать месяцев обогатил инвесторов почти на 70%, при этом благодаря регулярному пересмотру состава фонда он, несмотря на ралли, все еще не исчерпал потенциал роста, отмечает эксперт.

"Сектор продолжает развиваться семимильными шагами, и многие безымянные компании имеют шансы сделать себе имя и добиться одобрения FDA своих экспериментальных препаратов. По мере реализации этих прорывов биотех закономерно продолжит следовать восходящей траектории", - указывает Саидова.

Аналитик "Финама" при этом предупреждает, что данное вложение является противоположностью консервативному - его можно отнести к разряду высокорисковых с учетом величины входящих компаний, многие из эмитентов в составе фонда убыточны или даже не генерируют выручку, так как находятся на ранних стадиях развития.

ALPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в США. В состав портфеля ETF входят акции 98 эмитентов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.