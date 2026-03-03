Рубль во вторник подрос в паре с юанем на фоне уверенного повышения цен на нефть

Москва. 3 марта. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль укрепился на фоне активно дорожающей нефти.

В то же время участники рынка находятся в ожидании новостей об ужесточении параметров бюджетного правила, к тому же в понедельник завершился налоговый период февраля, что привело к снижению спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,168 руб., что на 5,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 4 марта на 43,59 копейки, до 77,6093 руб./$1, и опустил курс евро на 42,09 копейки, до 90,3098 руб./EUR1.

"Курсы валют на этой неделе слегка подросли после завершения февральского налогового периода. Юань продвинулся к 11,2, доллар - ближе к 78. Против рубля работают разговоры об ужесточении бюджетного правила в части цены отсечения по нефти, а также ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ. В среду выйдет отчет Росстата по недельной и годовой инфляции, эти данные могут подкрепить надежды на снижение "ключа" в марте. Также отметим сохраняющуюся слабость спроса на валюту со стороны импортеров. Всплеск цен на нефть и газ практически не отразился на рубле. Изменения уровня цен транслируются в курс с временным лагом в 1-2 месяца, сам доллар как валюта-убежище укрепился (индекс DXY выше 99 п.), к тому же сырьевая волатильность сглаживается для рубля бюджетным правилом. В среду, как ожидается, Минфин сообщит об операциях с валютой на март. Краткосрочно ждем курс рубля на уровне 11,1-11,3 к юаню и 77-79 к доллару", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Цены на нефть прибавляют 8% на торгах во вторник на фоне разрастания ближневосточного конфликта. Военные действия в регионе влияют на ключевые маршруты поставок нефти на мировой рынок и создают угрозу сокращения добычи.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $83,73 за баррель, что на 7,82% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 8,06%, до $77,96 за баррель.

В ходе сессии цена Brent поднималась до максимальных с июля 2024 года $85,12 за баррель, WTI - превышала отметку в $78 за баррель. Контракты подорожали соответственно на 17% и 16% с пятницы.

Банк России во вторник, 3 марта, в рамках аукциона недельного репо разместил 2 трлн 990 млрд рублей (при лимите 2 трлн 990 млрд рублей и спросе 4 трлн 181,973 млрд рублей) в среднем по ставке 15,52% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 24 февраля, ЦБ разместил 3 трлн 190 млрд рублей (при лимите 3 трлн 190 млрд рублей и спросе 4 трлн 518,629 млрд рублей) в среднем по ставке 15,53% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 3 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник выросла на 20 базисных пунктов - до 15,5%. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник опустилась на 1 базисный пункт, до 15,38% годовых, версии на 3 и 6 месяцев уменьшились каждая на 1 базисный пункт и составили 15,99% и 16,83% годовых соответственно.