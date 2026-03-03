"Финам" подтверждает рейтинг акций Фикс Прайса на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций ПАО "Фикс Прайс" на уровне "покупать" с целевой ценой 1,035 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 66,9%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"Вышедшая отчетность "Фикс Прайс" за 2025 год ожидаемо продемонстрировала достаточно слабую динамику выручки и прибыли на фоне роста расходов на персонал и слабой динамики LFL-показателей, - отмечает эксперт. - В то же время большой неожиданностью стал прогноз менеджмента по выплате 0,11 руб. на акцию в качестве дивидендов за 2025 год. Это соответствует 17,7% доходности и в два раза превышает наш прогноз. С точки зрения бизнеса в 2026 году мы ожидаем более скромного роста расходов на фоне охлаждения рынка труда".

При этом оценка "Фикс Прайс" по мультипликаторам на фоне слабой динамики акций остается крайне скромной, подчеркивает Кауфман. В такой ситуации аналитик сохраняет положительный взгляд на акции "Фикс Прайс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.