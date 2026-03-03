Рубль днем немного укрепляется в паре с юанем на фоне ускорившей темпы роста нефти

Москва. 3 марта. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль немного укрепляется на фоне активно дорожающей нефти.

Участники рынка находятся в ожидании новостей об ужесточении параметров бюджетного правила, к тому же в понедельник завершился налоговый период февраля, что привело к снижению спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2165 руб., что на 0,65 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 22 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,58 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, опустился на 63 копейки, до 90,21 руб./EUR1.

"Несмотря на сохранение повышенных уровней однодневных ставок RUSFARCNY, биржевой курс китайского юаня остается стабильным вблизи уровней 11,1-11,2 руб. На данный момент основную поддержку национальной валюте продолжает оказывать высокий уровень чистых продаж валюты Центробанком - 16,5 млрд рублей в день до 5 марта. Это способствует стабильности рубля в краткосрочной перспективе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Несмотря на прохождение пика налоговых выплат и снижение поддержки рубля со стороны экспортеров, рост цен на нефть и повышенные продажи валюты со стороны Центробанка будут способствовать продолжению движения пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 руб. При этом национальная валюта в ближайшие сессии может предпринять очередную попытку перехода к укреплению, в результате чего юань может сместиться к нижней половине данного коридора. Поддержку паре продолжат оказывать наблюдающийся дефицит юаневой ликвидности, отражающийся в стоимости биржевых юаневых свопов, а также ожидание изменения параметров бюджетного правила", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Подъем цен на нефть ускорился днем во вторник, Brent подскочила до максимума с июля 2024 года.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подскочила на 8,98%, до $84,71 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) взлетели в цене к этому времени на 8,54%, до $77,31 за баррель.

Накануне обе марки подскочили в цене более чем на 6% из-за ударов Израиля и США по Ирану, а также опасений по поводу перебоев поставок топлива из ближневосточного региона.

С тех пор конфликт расширился - Израиль атаковал Ливан, а Иран наносит удары по соседним странам Персидского залива, а также по танкерам в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков.

Накануне представитель командования иранского Корпуса стражей Исламской революции заявил, что КСИР обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США.

Банк России во вторник, 3 марта, в рамках аукциона недельного репо разместил 2 трлн 990 млрд рублей (при лимите 2 трлн 990 млрд рублей и спросе 4 трлн 181,973 млрд рублей) в среднем по ставке 15,52% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 24 февраля, ЦБ разместил 3 трлн 190 млрд рублей (при лимите 3 трлн 190 млрд рублей и спросе 4 трлн 518,629 млрд рублей) в среднем по ставке 15,53% годовых.