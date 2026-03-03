Прогнозный диапазон для цены золота на март составляет $5200-5600/унц. - SberCIB

Прогнозный диапазон для цены золота на март составляет $5200-5600 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

"Средняя цена золота в феврале выросла на 8,5%, до $5278/унц., констатируют эксперты. - Росту спроса на драгметалл способствовала напряженность вокруг Ирана. Поддержку котировкам оказали новости о признании Верховным судом США незаконными импортных пошлин Трампа. В марте в центре внимания остается ситуация на Ближнем Востоке. Золото уже отреагировало ена военные действия умеренным ростом. Прогнозный торговый диапазон на март составляет $5200-5600/унц.".

