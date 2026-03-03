.
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Снятие наличных в кассах банков усложнят
В России хотят дать банковским сотрудникам право приостанавливать операции по снятию наличных в отделениях и кассах банков, выяснили "Известия". В кредитных организациях предложили ввести "период охлаждения" по аналогии с банкоматами. Это позволит...
 
Продажи автомобилей в РФ в феврале увеличились на 1,2%
Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в феврале 2026 года символически подрос в годовом сравнении, показав снижение в помесячном выражении, свидетельствуют данные Минпромторга на основании регистраций ЭПТС от АО...
 
Клиенты банков стали чаще переводить средства за границу
В 2025 г. клиенты российских банков стали чаще переводить средства за границу, рассказали "Ведомостям" в нескольких кредитных организациях. Клиенты Т-банка совершили около 90 млн трансграничных переводов - в 2,5 раза больше, чем в 2024 г., говорит...
 
03 марта 2026 года 14:28

"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ТМК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) с прогнозной ценой 160 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста на 55%,сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

ТМК приостановила один из трех трубопрокатных цехов на Первоуральском новотрубном заводе из-за низкого спроса на продукцию предприятия. Эксперты БКС полагали, что у компании могут упасть продажи из-за слабого спроса со стороны нефтегазового сектора, поэтому ждали слабой отчетности.

"Мы считаем, что ТМК станет одним из главных бенефициаров дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, - пишут эксперты. - Смягчение денежно-кредитной политики поможет компании сократить процентные расходы и нарастить чистую прибыль, а также перейти нефтегазовому сектору к пополнению запасов трубной продукции. Сейчас у ТМК отрицательный спотовый мультипликатор Р/Е. С учетом наших прогнозов на горизонте 12 месяцев, мы ожидаем целевой Р/Е на 2026 год на уровне 10х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-ТМК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 марта 2026 года 19:32
Рынок акций РФ просел к 2825п по индексу МосБиржи в рамках коррекции из-за неопределенности с переговорами по Украине
Москва. 3 марта. Российский рынок акций во вторник скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне неопределенности с дальнейшими трехсторонними переговорами по украинскому урегулированию; сдерживающим откат фактором выступала раллировавшая нефть (фьючерс на сорт Brent протестировал $85 за баррель и сдал назад) на ожиданиях дальнейшей эскалации военного конфликта между США и Ираном. Индекс МосБиржи опустился в район 2825 пунктов после утреннего роста выше 2850 пунктов, лучше рынка выглядели бумаги нефтегазовых компаний.    читать дальше
03 марта 2026 года 19:31
Рубль во вторник подрос в паре с юанем на фоне уверенного повышения цен на нефть
Москва. 3 марта. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль укрепился на фоне активно дорожающей нефти.    читать дальше
03 марта 2026 года 19:01
"АКБФ" понижает прогнозную цену акций Мосэнерго до 2,59 руб
Инвестицуионная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций ПАО "Мосэнерго" с 2,66 руб. до 2,59 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Потенциал роста составляет 16%. "Акции "Мосэнерго" с начала года прибавили 7% против 3% по индексу Мосбиржи,...    читать дальше
03 марта 2026 года 18:26
"Финам" подтверждает рейтинг акций Фикс Прайса на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций ПАО "Фикс Прайс" на уровне "покупать" с целевой ценой 1,035 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 66,9%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Вышедшая отчетность "Фикс Прайс" за 2025 год ожидаемо продемонстрировала...    читать дальше
03 марта 2026 года 17:47
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "шорт в акциях ММК"
"БКС Мир инвестиций" подтверждает торговую идею "Шорт в акциях "Магнитогорского металлургического комбината", открытую 30 апреля 2025 года в ожидании падения российских цен на сталь, говорится в комментарии аналитика Кирилла Чуйко. "С открытия идеи по цене в 30,43 руб. бумага вела себя волатильно:...    читать дальше
03 марта 2026 года 16:56
Крепкий рубль мешает Распадской увеличить выручку - "Велес Капитал"
Крепкий рубль мешает "Распадской" увеличить выручку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Василия Данилова. "Распадская" представила сильные операционные и слабые финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 год. "Несмотря на рост добычи рядового угля и продаж...    читать дальше
03 марта 2026 года 16:10
Флоатеры по-прежнему являются эффективным инструментом на долговом рынке - РСХБ
Флоатеры по-прежнему являются эффективным инструментом на долговом рынке при все еще жестких денежно-кредитных условиях ЦБ, полагает аналитик по долговым рынкам РСХБ Глеб Чернышев. "Вслед за импульсным ростом по результатам февральского заседания Центрального Банка на российский рынок облигаций...    читать дальше
03 марта 2026 года 15:37
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Uber
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью $83 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 5%, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Uber остается одним из ключевых бенефициаров роста рынков онлайн-заказа такси...    читать дальше
03 марта 2026 года 15:21
Рубль днем немного укрепляется в паре с юанем на фоне ускорившей темпы роста нефти
Москва. 3 марта. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль немного укрепляется на фоне активно дорожающей нефти.    читать дальше
03 марта 2026 года 15:02
Прогнозный диапазон для цены золота на март составляет $5200-5600/унц. - SberCIB
Прогнозный диапазон для цены золота на март составляет $5200-5600 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. "Средняя цена золота в феврале выросла на 8,5%, до $5278/унц., констатируют эксперты. - Росту спроса на драгметалл способствовала напряженность...    читать дальше
03 марта 2026 года 13:53
Акции Озон Фармацевтики остаются привлекательными для покупок - инвестбанк "Синара"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" остаются привлекательными для вложений, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Марии Лукиной. Эмитент опубликовал операционные результаты за 2025 год, подчеркнув, что его портфель лекарственных препаратов, включавший 875...    читать дальше
03 марта 2026 года 13:20
Акции Мосбиржи не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк
Акции "Московской биржи" в настоящее время не выглядят существенно недооцененными, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев. Рост объемов торгов на бирже в феврале 2026 года в основном обеспечили денежный рынок и рынок облигаций, отмечают эксперты. Эти секции...    читать дальше
03 марта 2026 года 12:51
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ДОМ.РФ
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2350 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент представил результаты за январь 2026 года по МСФО. Отчетность подтверждает, что компания входит в год в...    читать дальше
03 марта 2026 года 12:27
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Фикс Прайса
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Фикс Прайс", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "Результаты эмитента за 4К25 по МСФО превзошли наши и рыночные ожидания относительно EBITDA (МСФО 17), но рентабельность снизилась по сравнению с...    читать дальше
03 марта 2026 года 11:53
"БКС МИ" подтверждает "негативную" оценку акций Распадской
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "негативную" оценку акций ПАО "Распадская" с прогнозной стоимостью на уровне 120 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент подвел финансовые итоги 2025 года. Результаты смешанные,...    читать дальше
