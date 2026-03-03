Акции Мосбиржи не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк

Акции "Московской биржи" в настоящее время не выглядят существенно недооцененными, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев.

Рост объемов торгов на бирже в феврале 2026 года в основном обеспечили денежный рынок и рынок облигаций, отмечают эксперты.

Эти секции относительно менее маржинальные для эмитента, но опережающий рост объемов операций на них продолжит оказывать поддержку комиссионным доходам биржи в 1К26.

"В рамках секции деривативов опережающий рост год к году по-прежнему показывают товарные фьючерсы (одна из наиболее маржинальных категорий для биржи), это также позитивный фактор для комиссионного дохода (хотя в этом сегменте видим нормализацию месячной динамики)", - отмечают Кипнис и Николаев.

"По нашим оценкам, с учетом текущих макровводных, динамики объемов торгов, стабилизации остатков участников рынка и планов по росту расходов, прибыль биржи может сократиться на 25% по итогам 2025 года и остаться на сопоставимом уровне в 2026 году, - пишут аналитики Альфа-банка в материале. - Такой сценарий предполагает, что акции Мосбиржи торгуются с коэффициентом P/E 2026П на уровне 7,0х против исторических значений 10-11х. С поправкой на текущие уровни процентных ставок акции биржи не выглядят существенно недооцененными, на наш взгляд".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.