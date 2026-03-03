.
.
.
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Снятие наличных в кассах банков усложнят
В России хотят дать банковским сотрудникам право приостанавливать операции по снятию наличных в отделениях и кассах банков, выяснили "Известия". В кредитных организациях предложили ввести "период охлаждения" по аналогии с банкоматами. Это позволит...
 
Продажи автомобилей в РФ в феврале увеличились на 1,2%
Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в феврале 2026 года символически подрос в годовом сравнении, показав снижение в помесячном выражении, свидетельствуют данные Минпромторга на основании регистраций ЭПТС от АО...
 
Клиенты банков стали чаще переводить средства за границу
В 2025 г. клиенты российских банков стали чаще переводить средства за границу, рассказали "Ведомостям" в нескольких кредитных организациях. Клиенты Т-банка совершили около 90 млн трансграничных переводов - в 2,5 раза больше, чем в 2024 г., говорит...
 
03 марта 2026 года 09:10

Азиатские фондовые индексы падают

Индекс Dow Jones снизился в понедельник, S&P 500 и Nasdaq завершили торги в плюсе. Рынки акций Азии падают во вторник, Япония теряет 3%, Южная Корея - 5,6%. Нефть продолжает дорожатьм во вторник, цена Brent штурмует $80 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленными изменениями.

Индексы S&P 500 и Nasdaq полностью восстановили потери, понесенные в начале торгов на опасениях относительно последствий перехода конфликта между США и Ираном в стадию военной конфронтации, и завершили сессию ростом, тогда как Dow Jones остался в небольшом минусе.

Многие инвесторы покупали сильно подешевевшие бумаги по выгодной цене, что позитивно отразилось на динамике рынка, отмечает Trading Economics.

В понедельник трейдеры следили за развитием событий на Ближнем Востоке. В субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана, нанеся более тысячи ракетных ударов по иранским городам, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Тегеран ответил ударами по Израилю и ряду стран Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди. "Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - процитировал слова президента журналист CNN.

При этом глава Белого дома отметил, что не хотел бы, чтобы военная операция США против Ирана продолжалась слишком долго. "Я всегда думал, что на это может уйти четыре недели. Но мы немного опережаем график", - сказал Трамп.

Участники рынка опасаются, что приобретение вооруженным конфликтом затяжного характера нарушит цепочки торговых поставок и спровоцирует новый виток инфляции, подтолкнув Федрезерв и другие ключевые центральные банки к проведению более жесткой денежно-кредитной политики.

На фоне событий на Ближнем Востоке заметно подорожали акции оборонных компаний. Northrop Grumman Corp. прибавила 6% рыночной стоимости и стала лидером роста среди компонентов индекса S&P 500. Котировки Kratos Defense & Security Solutions выросли на 5,3%, RTX Corp. - на 4,7%, Lockheed Martin (SPB: LMT) - на 3,4%.

Резкий скачок цен на нефть из-за угроз судоходству в Персидском заливе оказал поддержку бумагам компаний, занимающихся добычей и переработкой этого сырья. Капитализация Exxon Mobil (SPB: XOM) увеличилась на 1,3%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,5%, Occidental Petroleum - на 2,1%, Phillips 66 - на 3,8%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 4,2%, Marathon Petroleum Corp. - на 5,9%.

Значительные потери понесли авиаперевозчики и компании из туристической отрасли. Стоимость акций American Airlines Group (SPB: AAL) снизилась на 4,2%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 2,9%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 2,2%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 2%, Booking Holdings и Airbnb Inc. - на 1,4%, Expedia Group - на 1,1%, Royal Caribbean - на 3,3%, Carnival Corp. - на 7,6%, Norwegian Cruise Line - на 10,5%.

Среди компаний "великолепной семерки" котировки Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросли на 3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,5%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,8%, Tesla (SPB: TSLA) и Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,2%. Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подешевели на 1,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,8%.

Dell Technologies (SPB: DELL) нарастила капитализацию на 3,7%. Ранее компания сообщила о повышении квартальных дивидендов на 20%.

Цена акций Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) упала на 4,9% после квартальной отчетности. Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета в октябре-декабре снизила чистую прибыль на 2,5%, операционную - на 30%.

Лидером падения в составе S&P 500 стал поставщик "зеленой" энергии AES Corp. Его рыночная стоимость рухнула на 17,8% на новостях о том, что консорциум во главе со шведской инвесткомпанией EQT и фондом Global Infrastructure Partners (GIP) американской BlackRock (SPB: BLK) договорился о покупке AES за $10,7 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии опустился на 0,15%, до 48904,78 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,04% - до 6881,62 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,36% и завершил торги на отметке 22748,86 пункта.

Азиатские фондовые индексы падают во вторник, инвесторов продолжает беспокоить ситуация на Ближнем Востоке.

Они опасаются, что конфликт США и Ирана приведет к ускорению инфляции в мире на фоне скачка цен на нефть, и активно покупают акции энергетических компаний.

Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation заявил, что наземная операция в Иране вряд ли потребуется, а достижение целей военной кампании - вопрос времени. "Я много знаю, и я обязательно узнаю, когда они будут достигнуты. И это уже очень близко", - сказал Трамп.

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng теряют по 0,6%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Xinyi Solar Holdings, дешевеющие на 5,1%.

Рыночная стоимость Zijin Mining Group уменьшается на 4,6%, Pop Mart International - на 4,5%, Li Ning - на 4,4%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,7%.

Капитализация ENN Energy Holdings повышается на 4,5%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 4,4%, CNOOC - на 3,5%, China Construction Bank и Orient Overseas (International) Ltd. - на 2,8%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 3%.

Безработица в Японии в январе составила максимальные с июля 2024 года 2,7%, сообщило во вторник министерство внутренних дел и связи страны. До этого показатель пять месяцев подряд находился на отметке 2,6%, и, по данным Trading Economics, аналитики не прогнозировали его изменения.

Число безработных в позапрошлом месяце выросло на 60 тыс. и составило максимальные за четыре года 1,91 млн человек.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Sumitomo Pharma (-18,8%) после того, как фармкомпания объявила о перестановках в руководстве и изменении оргструктуры.

Рыночная стоимость TDK уменьшается на 8,9%, Mazda Motor - на 7,8%, CyberAgent - на 7%, Murata Manufacturing - на 6,9%.

Цена бумаг Resonac Holdings увеличивается на 2,9%, Tokyo Gas - на 2,2%, Osaka Gas - на 1,3%, Recruit Holdings - на 0,8%, Furukawa Electric - на 0,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 5,6%.

Цена бумаг Posco уходит вниз на 7,3%, Korean Air Lines - на 9,1%, Hyundai Motor - на 9,6%, Samsung Electronics - на 7,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,3%.

Рыночная стоимость BHP сократилась на 2,6%, Rio Tinto - на 2,4%.

Подъем цен на нефть продолжается утром во вторник на заявлениях Ирана о блокировке Ормузского пролива.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск растет на $2,02 (2,6%), до 79,76 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $4,87 (6,7%), до $77,74 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут к этому времени на $1,45 (2,04%), до $72,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов подскочила на $4,21 (6,3%), до $71,23 за баррель.

Накануне представитель командования иранского Корпуса стражей Исламской революции заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США. "Мы сожжем любое судно, которое попробует пройти через Ормузский пролив", - сказал бригадный генерал Эбрахим Джабари. Он добавил, что КСИР "не допустит вывоза из региона даже капли нефти".

Через этот пролив приходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков.

"Быстрой деэскалации не предвидится, Ормузский пролив по сути закрыт, а Иран демонстрирует готовность наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в регионе, и с учетом всего этого повышательные риски для цен на нефть будут нарастать, пока конфликт продолжается", - отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco после атаки беспилотников приостановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura - важного экспортного терминала для саудовской нефти и одного из крупнейших НПЗ на Ближнем Востоке. Тем временем катарская госкомпания QatarEnergy остановила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов на заводе Ras Laffan.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди. "Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - процитировал президента журналист телеканала CNN в понедельник.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


