Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Фикс Прайса

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Фикс Прайс", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Результаты эмитента за 4К25 по МСФО превзошли наши и рыночные ожидания относительно EBITDA (МСФО 17), но рентабельность снизилась по сравнению с 4К24 меньше, чем ожидалось, то есть остается выше среднего уровня по российской отрасли, что подтверждает наш позитивный прогноз для этого показателя, - указывает эксперт. - Ожидания менеджмента компании в отношении дивидендов стали приятной неожиданностью. Мы подтверждаем рейтинг "покупать" для акций".

