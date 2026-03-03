"БКС МИ" подтверждает "негативную" оценку акций Распадской

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "негативную" оценку акций ПАО "Распадская" с прогнозной стоимостью на уровне 120 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Эмитент подвел финансовые итоги 2025 года. Результаты смешанные, констатируют эксперты: EBITDA упала сильнее прогнозов, но свободный денежный поток оказался лучше ожиданий.

"Полагаем, "Распадская" продолжит стагнировать до восстановления спроса в металлургии и крепкого рубля. Сама компания не видит устойчивых фундаментальных предпосылок для улучшения конъюнктуры рынка. Совет директоров ожидаемо рекомендовал не выплачивать дивиденды", - отмечают аналитики инвесткомпании.

"Сохраняем "негативный" взгляд на акции. На данный момент мультипликатор Р/Е находится в отрицательной зоне на фоне продолжающихся убытков. С учетом наших прогнозов на двенадцать месяцев целевой Р/Е на 2026 год для "Распадской" будет отрицательным и выйдет в положительную зону не раньше 2027 года", - пишут эксперты в обзоре.

