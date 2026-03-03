Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Мосбиржи

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи", сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Эмитент в понедельник опубликовал данные об объемах торгов за февраль.

"Считаем результаты месяца весьма сильными: рост в годовом выражении по-прежнему измеряется высокими двухзначными показателями на денежном рынке (крупнейшем с точки зрения генерации комиссий), в облигациях и на прочих рынках, - пишет эксперт. - Несколько замедлилась динамика в сегменте срочных сделок, отличившемся исключительно сильными показателями в январе, хотя февральские цифры соответствуют среднему уровню прошлого года. Среди отстающих оказался лишь рынок акций. Оставляем в силе рейтинг "покупать" по бумаге".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.