СЕГОДНЯ:
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Курс рубля пока может остаться в районе 11,2 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
.
03 марта 2026 года 10:49
Курс рубля пока может остаться в районе 11,2 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль в целом пока может остаться в районе 11,2 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Волатильность на нефтяном рынке пока останется высокой, в зависимости от геополитических новостей риски вновь на время увидеть котировки нефти марки Brent выше $82 за баррель сохраняются, говорится в комментарии экспертов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ/МИР-РУБЛЬ/НЕФТЬ/ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
03 марта 2026 года 19:32
Рынок акций РФ просел к 2825п по индексу МосБиржи в рамках коррекции из-за неопределенности с переговорами по Украине
Москва. 3 марта. Российский рынок акций во вторник скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне неопределенности с дальнейшими трехсторонними переговорами по украинскому урегулированию; сдерживающим откат фактором выступала раллировавшая нефть (фьючерс на сорт Brent протестировал $85 за баррель и сдал назад) на ожиданиях дальнейшей эскалации военного конфликта между США и Ираном. Индекс МосБиржи опустился в район 2825 пунктов после утреннего роста выше 2850 пунктов, лучше рынка выглядели бумаги нефтегазовых компаний. читать дальше
.03 марта 2026 года 19:31
Москва. 3 марта. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль укрепился на фоне активно дорожающей нефти. читать дальше
.03 марта 2026 года 19:01
Инвестицуионная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций ПАО "Мосэнерго" с 2,66 руб. до 2,59 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Потенциал роста составляет 16%. "Акции "Мосэнерго" с начала года прибавили 7% против 3% по индексу Мосбиржи,... читать дальше
.03 марта 2026 года 18:26
"Финам" подтверждает рейтинг акций ПАО "Фикс Прайс" на уровне "покупать" с целевой ценой 1,035 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 66,9%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Вышедшая отчетность "Фикс Прайс" за 2025 год ожидаемо продемонстрировала... читать дальше
.03 марта 2026 года 17:47
"БКС Мир инвестиций" подтверждает торговую идею "Шорт в акциях "Магнитогорского металлургического комбината", открытую 30 апреля 2025 года в ожидании падения российских цен на сталь, говорится в комментарии аналитика Кирилла Чуйко. "С открытия идеи по цене в 30,43 руб. бумага вела себя волатильно:... читать дальше
.03 марта 2026 года 16:56
Крепкий рубль мешает "Распадской" увеличить выручку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Василия Данилова. "Распадская" представила сильные операционные и слабые финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 год. "Несмотря на рост добычи рядового угля и продаж... читать дальше
.03 марта 2026 года 16:10
Флоатеры по-прежнему являются эффективным инструментом на долговом рынке при все еще жестких денежно-кредитных условиях ЦБ, полагает аналитик по долговым рынкам РСХБ Глеб Чернышев. "Вслед за импульсным ростом по результатам февральского заседания Центрального Банка на российский рынок облигаций... читать дальше
.03 марта 2026 года 15:37
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью $83 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 5%, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Uber остается одним из ключевых бенефициаров роста рынков онлайн-заказа такси... читать дальше
.03 марта 2026 года 15:21
Москва. 3 марта. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль немного укрепляется на фоне активно дорожающей нефти. читать дальше
.03 марта 2026 года 15:02
Прогнозный диапазон для цены золота на март составляет $5200-5600 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. "Средняя цена золота в феврале выросла на 8,5%, до $5278/унц., констатируют эксперты. - Росту спроса на драгметалл способствовала напряженность... читать дальше
.03 марта 2026 года 14:28
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) с прогнозной ценой 160 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста на 55%,сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. ТМК приостановила... читать дальше
.03 марта 2026 года 13:53
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" остаются привлекательными для вложений, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Марии Лукиной. Эмитент опубликовал операционные результаты за 2025 год, подчеркнув, что его портфель лекарственных препаратов, включавший 875... читать дальше
.03 марта 2026 года 13:20
Акции "Московской биржи" в настоящее время не выглядят существенно недооцененными, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев. Рост объемов торгов на бирже в феврале 2026 года в основном обеспечили денежный рынок и рынок облигаций, отмечают эксперты. Эти секции... читать дальше
.03 марта 2026 года 12:51
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2350 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент представил результаты за январь 2026 года по МСФО. Отчетность подтверждает, что компания входит в год в... читать дальше
.03 марта 2026 года 12:27
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Фикс Прайс", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "Результаты эмитента за 4К25 по МСФО превзошли наши и рыночные ожидания относительно EBITDA (МСФО 17), но рентабельность снизилась по сравнению с... читать дальше
.
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
