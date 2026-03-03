Акции нефтегазового сектора продолжат толкать рынок РФ вверх - ПСБ

Акции нефтегазового сектора продолжат толкать российский фондовый рынок вверх, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Индекс Мосбиржи, по мнению эксперта, в результат восходящей динамики закрепится в середине диапазона 2800-2900 пунктов и попробует сделать еще один шаг к его верхней границе.

При этом, указывает Зварич, кроме нефтегазового сектора, ожидается сохранение спроса в отдельных бумагах цветмета ("РусАл", "Полюс").

Слабее рынка могут выглядеть отдельные бумаги секторов, ранее демонстрировавших опережающую динамику по отношению к рынку, что связано с "перекладкой" инвесторов в нефтегазовые бумаги, отмечает аналитик ПСБ.

