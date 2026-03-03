03 марта 2026 года 10:21
Рубль утром немного подрастает в паре с юанем на фоне повышения цен на нефть
Москва. 3 марта. Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов во вторник. Рубль немного укрепляется на фоне роста цен на нефть, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке после начала боевых действий США и Израиля против Ирана.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2085 руб. (-1,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,25 коп. выше уровня действующего официального курса.
"Несмотря на сохранение повышенных уровней однодневных ставок RUSFARCNY биржевой курс китайского юаня остается стабильным в диапазоне 11,1-11,2 руб. На данный момент основную поддержку национальной валюте продолжает оказывать высокий уровень чистых продаж валюты Центробанком - 16,5 млрд рублей в день до 5 марта. Это способствует стабильности рубля в краткосрочной перспективе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.
"Несмотря на прохождение пика налоговых выплат и снижение поддержки рубля со стороны экспортеров рост цен на нефть и повышенные продажи валюты со стороны Центробанка будут способствовать продолжению движения пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 рубля. При этом национальная валюта в ближайшие сессии может предпринять очередную попытку перехода к укреплению, в результате чего юань может сместиться к нижней половине данного коридора. Поддержку паре продолжат оказывать наблюдающийся дефицит юаневой ликвидности, отражающийся в стоимости биржевых юаневых свопов, а также ожидание изменения параметров бюджетного правила", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.
Подъем цен на нефть продолжается утром во вторник на заявлениях Ирана о блокировке Ормузского пролива. В понедельник котировки эталонных сортов подорожали более чем на 6%.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск повышается на 3,32%, до $80,32 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут к этому времени на 2,74%, до $73,16 за баррель.
Накануне представитель командования иранского Корпуса стражей Исламской революции заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США.
Через этот пролив приходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков.
Президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди. "Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - процитировал президента журналист телеканала CNN в понедельник.
03 марта 2026 года 19:32
Москва. 3 марта. Российский рынок акций во вторник скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне неопределенности с дальнейшими трехсторонними переговорами по украинскому урегулированию; сдерживающим откат фактором выступала раллировавшая нефть (фьючерс на сорт Brent протестировал $85 за баррель и сдал назад) на ожиданиях дальнейшей эскалации военного конфликта между США и Ираном. Индекс МосБиржи опустился в район 2825 пунктов после утреннего роста выше 2850 пунктов, лучше рынка выглядели бумаги нефтегазовых компаний. читать дальше
03 марта 2026 года 19:31
Москва. 3 марта. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль укрепился на фоне активно дорожающей нефти. читать дальше
03 марта 2026 года 19:01
Инвестицуионная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций ПАО "Мосэнерго" с 2,66 руб. до 2,59 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.
Потенциал роста составляет 16%.
"Акции "Мосэнерго" с начала года прибавили 7% против 3% по индексу Мосбиржи,... читать дальше
03 марта 2026 года 18:26
"Финам" подтверждает рейтинг акций ПАО "Фикс Прайс" на уровне "покупать" с целевой ценой 1,035 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 66,9%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.
"Вышедшая отчетность "Фикс Прайс" за 2025 год ожидаемо продемонстрировала... читать дальше
03 марта 2026 года 17:47
"БКС Мир инвестиций" подтверждает торговую идею "Шорт в акциях "Магнитогорского металлургического комбината", открытую 30 апреля 2025 года в ожидании падения российских цен на сталь, говорится в комментарии аналитика Кирилла Чуйко.
"С открытия идеи по цене в 30,43 руб. бумага вела себя волатильно:... читать дальше
03 марта 2026 года 16:56
Крепкий рубль мешает "Распадской" увеличить выручку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Василия Данилова.
"Распадская" представила сильные операционные и слабые финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 год.
"Несмотря на рост добычи рядового угля и продаж... читать дальше
03 марта 2026 года 16:10
Флоатеры по-прежнему являются эффективным инструментом на долговом рынке при все еще жестких денежно-кредитных условиях ЦБ, полагает аналитик по долговым рынкам РСХБ Глеб Чернышев.
"Вслед за импульсным ростом по результатам февральского заседания Центрального Банка на российский рынок облигаций... читать дальше
03 марта 2026 года 15:37
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью $83 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 5%, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова.
"Uber остается одним из ключевых бенефициаров роста рынков онлайн-заказа такси... читать дальше
03 марта 2026 года 15:21
Москва. 3 марта. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль немного укрепляется на фоне активно дорожающей нефти. читать дальше
03 марта 2026 года 15:02
Прогнозный диапазон для цены золота на март составляет $5200-5600 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.
"Средняя цена золота в феврале выросла на 8,5%, до $5278/унц., констатируют эксперты. - Росту спроса на драгметалл способствовала напряженность... читать дальше
03 марта 2026 года 14:28
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) с прогнозной ценой 160 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста на 55%,сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.
ТМК приостановила... читать дальше
03 марта 2026 года 13:53
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" остаются привлекательными для вложений, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Марии Лукиной.
Эмитент опубликовал операционные результаты за 2025 год, подчеркнув, что его портфель лекарственных препаратов, включавший 875... читать дальше
03 марта 2026 года 13:20
Акции "Московской биржи" в настоящее время не выглядят существенно недооцененными, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев.
Рост объемов торгов на бирже в феврале 2026 года в основном обеспечили денежный рынок и рынок облигаций, отмечают эксперты.
Эти секции... читать дальше
03 марта 2026 года 12:51
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2350 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании.
Эмитент представил результаты за январь 2026 года по МСФО.
Отчетность подтверждает, что компания входит в год в... читать дальше
03 марта 2026 года 12:27
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Фикс Прайс", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.
"Результаты эмитента за 4К25 по МСФО превзошли наши и рыночные ожидания относительно EBITDA (МСФО 17), но рентабельность снизилась по сравнению с... читать дальше
