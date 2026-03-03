Рубль утром немного подрастает в паре с юанем на фоне повышения цен на нефть

Москва. 3 марта. Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов во вторник. Рубль немного укрепляется на фоне роста цен на нефть, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке после начала боевых действий США и Израиля против Ирана.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2085 руб. (-1,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,25 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Несмотря на сохранение повышенных уровней однодневных ставок RUSFARCNY биржевой курс китайского юаня остается стабильным в диапазоне 11,1-11,2 руб. На данный момент основную поддержку национальной валюте продолжает оказывать высокий уровень чистых продаж валюты Центробанком - 16,5 млрд рублей в день до 5 марта. Это способствует стабильности рубля в краткосрочной перспективе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Несмотря на прохождение пика налоговых выплат и снижение поддержки рубля со стороны экспортеров рост цен на нефть и повышенные продажи валюты со стороны Центробанка будут способствовать продолжению движения пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 рубля. При этом национальная валюта в ближайшие сессии может предпринять очередную попытку перехода к укреплению, в результате чего юань может сместиться к нижней половине данного коридора. Поддержку паре продолжат оказывать наблюдающийся дефицит юаневой ликвидности, отражающийся в стоимости биржевых юаневых свопов, а также ожидание изменения параметров бюджетного правила", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Подъем цен на нефть продолжается утром во вторник на заявлениях Ирана о блокировке Ормузского пролива. В понедельник котировки эталонных сортов подорожали более чем на 6%.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск повышается на 3,32%, до $80,32 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут к этому времени на 2,74%, до $73,16 за баррель.

Накануне представитель командования иранского Корпуса стражей Исламской революции заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США.

Через этот пролив приходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди. "Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - процитировал президента журналист телеканала CNN в понедельник.