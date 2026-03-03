Курс пары EUR/USD сохраняет потенциал снижения до 1,10 в ближайшие месяцы - "ВТБ Моя Аналитика"

Курс пары евро/доллар (EUR/USD) сохраняет потенциал снижения до уровня 1,10 в ближайшие месяцы, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Пара EUR/USD опустилась ниже отметки 1,17 впервые с 20 января, констатируют эксперты.

Доллар растет как защитная валюта, а также на фоне понимания того, что ФРС США будет трудно снижать ставку при выросших ценах на нефть.

Кроме того, отмечают аналитики, рост цены на газ в Европе на 50% всего за день негативен для экономики ЕС.

"Продолжаем ждать снижения курса пары EUR/USD до отметки 1,10 в ближайшие месяцы", - пишут эксперты телеграм-канала в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.