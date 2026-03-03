.
.
.
.
Мнения аналитиков
.
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Снятие наличных в кассах банков усложнят
В России хотят дать банковским сотрудникам право приостанавливать операции по снятию наличных в отделениях и кассах банков, выяснили "Известия". В кредитных организациях предложили ввести "период охлаждения" по аналогии с банкоматами. Это позволит...
 
Продажи автомобилей в РФ в феврале увеличились на 1,2%
Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в феврале 2026 года символически подрос в годовом сравнении, показав снижение в помесячном выражении, свидетельствуют данные Минпромторга на основании регистраций ЭПТС от АО...
 
Клиенты банков стали чаще переводить средства за границу
В 2025 г. клиенты российских банков стали чаще переводить средства за границу, рассказали "Ведомостям" в нескольких кредитных организациях. Клиенты Т-банка совершили около 90 млн трансграничных переводов - в 2,5 раза больше, чем в 2024 г., говорит...
 
03 марта 2026 года 09:55

Цены рублевых корпбондов во вторник могут снизиться на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 3 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут снизиться, отыгрывая эскалацию ситуации на Ближнем Востоке и опасения возможного разрастания конфликта, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп не стал исключать дислокацию американских военных на территории Ирана. "У меня нет какого-то табу по поводу отправки солдат. Другие президенты в таких случаях говорят: "Наших войск не будет там". А я так не говорю", - подчеркнул американский лидер в понедельник в интервью газете The New York Post. "Я говорю, что, вероятно, войска на земле не понадобятся", - добавил он.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующий этап операции в Иране будет более жестким. "Я не собираюсь раскрывать подробности наших тактических усилий, но самые мощные удары американским военным еще предстоит нанести. Следующий этап будет еще более суровым для Ирана, чем сейчас", - сказал Рубио журналистам.

Вместе с тем Катар и ОАЭ предпринимают усилия по созданию коалиции, чтобы убедить Трампа быстро урегулировать конфликт с Ираном путем дипломатии, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленными изменениями. Индексы S&P 500 и Nasdaq полностью восстановили потери, понесенные в начале торгов на опасениях относительно последствий перехода конфликта между США и Ираном в стадию военной конфронтации, и завершили сессию ростом, тогда как Dow Jones остался в небольшом минусе. Многие инвесторы покупали сильно подешевевшие бумаги по выгодной цене, что позитивно отразилось на динамике рынка, отмечает Trading Economics.

В понедельник трейдеры следили за развитием событий на Ближнем Востоке. В субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана, нанеся более тысячи ракетных ударов по городам страны, в том числе по резиденциям политического и военного руководства. В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Тегеран ответил ударами по Израилю и американским военным базам, расположенным в регионе.

При этом глава Белого дома отметил, что не хотел бы, чтобы военная операция США против Ирана продолжалась слишком долго. "Я всегда думал, что на это может уйти четыре недели. Но мы немного опережаем график", - сказал Трамп.

Участники рынка опасаются, что приобретение вооруженным конфликтом затяжного характера нарушит цепочки торговых поставок и спровоцирует новый виток инфляции, подтолкнув Федрезерв и другие ключевые центральные банки к проведению более жесткой денежно-кредитной политики.

Азиатские фондовые индексы падают во вторник, инвесторов продолжает беспокоить ситуация на Ближнем Востоке. Они опасаются, что конфликт США и Ирана приведет к ускорению инфляции в мире на фоне скачка цен на нефть, и активно покупают акции энергетических компаний. Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng теряют по 0,6%. Значение японского Nikkei 225 снижается на 3%. Южнокорейский Kospi упал на 5,6%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,3%.

Вместе с тем подъем цен на нефть продолжается утром во вторник на заявлениях Ирана о блокировке Ормузского пролива. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск растет на 2,26%, до 79,5 за баррель. В понедельник контракт подорожал на 6,7%, до $77,74 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут к этому времени на 1,74%, до $72,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов подскочила на 6,3%, до $71,23 за баррель.

Накануне представитель командования иранского Корпуса стражей Исламской революции заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары со стороны Израиля и США. "Мы сожжем любое судно, которое попробует пройти через Ормузский пролив", - сказал бригадный генерал Эбрахим Джабари. Он добавил, что КСИР "не допустит вывоза из региона даже капли нефти".

Через пролив приходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков.

"Быстрой деэскалации не предвидится. Ормузский пролив по сути закрыт, а Иран демонстрирует готовность наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в регионе, и с учетом всего этого повышательные риски для цен на нефть будут нарастать, пока конфликт продолжается", - отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco после атаки беспилотников приостановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura - важного экспортного терминала для саудовской нефти и одного из крупнейших НПЗ на Ближнем Востоке. Тем временем катарская госкомпания QatarEnergy остановила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов на заводе Ras Laffan.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в четыре раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 13,252 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,813 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам 2 марта вырос всего на 0,02% и составил 119,47 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (28 февраля - 2 марта) прибавил 0,11%, поднявшись до 1239,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+1,44%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,48%) и "Транснефть-001Р-13" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Атомэнергопром-001P-01" (-0,58%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,51%) и "Ростелеком-001P-05R" (-0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) завершила размещение выпуска 10-летних облигаций серии 005Р-01 объемом 40 млрд рублей. Предусмотрены квартальные переменные купоны с привязкой к приросту значения индекса RUONIA. Спред к ставке RUONIA установлен на уровне 1,8% годовых. Через три года предусмотрена оферта. Выпуск стал первой эмиссией в рамках программы облигаций компании серии 005Р объемом 500 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в декабре 2025 года.

АО "Лазерные системы" (Санкт-Петербург) установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей на уровне 20,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к call-опциону через 1,5 года в размере 22,84% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 2 марта. Техразмещение запланировано на 5 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Группа компаний "Медси" (входит в портфель активов ПАО АФК "Система" (MOEX: AFKS)) установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 13% годовых. 15-летний выпуск на 3 млрд рублей был размещен марте 2023 года по ставке квартального купона 10,35% годовых до оферты с исполнением 16 марта 2026 года. Период сбора заявок на приобретение пройдет с 5 по 12 марта.

МФК "Вэббанкир" установила ставку 25-36-го купонов облигаций серии 001P-05 на уровне 20% годовых. Выпуск со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей был размещен в апреле 2024 года. Ставка текущего ежемесячного купона - 25% годовых. По займу 16 марта предстоит исполнение оферты. Период приема заявок на приобретение пройдет с 4 по 11 марта.

ООО "Рекорд трейд" установило ставку 25-36-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых. Компания разместила выпуск 3-летних дебютных облигаций на 300 млн рублей в апреле 2024 года по ставке 20% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 марта 2026 года 19:32
Рынок акций РФ просел к 2825п по индексу МосБиржи в рамках коррекции из-за неопределенности с переговорами по Украине
Москва. 3 марта. Российский рынок акций во вторник скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне неопределенности с дальнейшими трехсторонними переговорами по украинскому урегулированию; сдерживающим откат фактором выступала раллировавшая нефть (фьючерс на сорт Brent протестировал $85 за баррель и сдал назад) на ожиданиях дальнейшей эскалации военного конфликта между США и Ираном. Индекс МосБиржи опустился в район 2825 пунктов после утреннего роста выше 2850 пунктов, лучше рынка выглядели бумаги нефтегазовых компаний.    читать дальше
.
03 марта 2026 года 19:31
Рубль во вторник подрос в паре с юанем на фоне уверенного повышения цен на нефть
Москва. 3 марта. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль укрепился на фоне активно дорожающей нефти.    читать дальше
.
03 марта 2026 года 19:01
"АКБФ" понижает прогнозную цену акций Мосэнерго до 2,59 руб
Инвестицуионная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций ПАО "Мосэнерго" с 2,66 руб. до 2,59 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Потенциал роста составляет 16%. "Акции "Мосэнерго" с начала года прибавили 7% против 3% по индексу Мосбиржи,...    читать дальше
.
03 марта 2026 года 18:26
"Финам" подтверждает рейтинг акций Фикс Прайса на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций ПАО "Фикс Прайс" на уровне "покупать" с целевой ценой 1,035 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 66,9%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Вышедшая отчетность "Фикс Прайс" за 2025 год ожидаемо продемонстрировала...    читать дальше
.
03 марта 2026 года 17:47
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "шорт в акциях ММК"
"БКС Мир инвестиций" подтверждает торговую идею "Шорт в акциях "Магнитогорского металлургического комбината", открытую 30 апреля 2025 года в ожидании падения российских цен на сталь, говорится в комментарии аналитика Кирилла Чуйко. "С открытия идеи по цене в 30,43 руб. бумага вела себя волатильно:...    читать дальше
.
03 марта 2026 года 16:56
Крепкий рубль мешает Распадской увеличить выручку - "Велес Капитал"
Крепкий рубль мешает "Распадской" увеличить выручку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Василия Данилова. "Распадская" представила сильные операционные и слабые финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 год. "Несмотря на рост добычи рядового угля и продаж...    читать дальше
.
03 марта 2026 года 16:10
Флоатеры по-прежнему являются эффективным инструментом на долговом рынке - РСХБ
Флоатеры по-прежнему являются эффективным инструментом на долговом рынке при все еще жестких денежно-кредитных условиях ЦБ, полагает аналитик по долговым рынкам РСХБ Глеб Чернышев. "Вслед за импульсным ростом по результатам февральского заседания Центрального Банка на российский рынок облигаций...    читать дальше
.
03 марта 2026 года 15:37
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Uber
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью $83 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 5%, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Uber остается одним из ключевых бенефициаров роста рынков онлайн-заказа такси...    читать дальше
.
03 марта 2026 года 15:21
Рубль днем немного укрепляется в паре с юанем на фоне ускорившей темпы роста нефти
Москва. 3 марта. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль немного укрепляется на фоне активно дорожающей нефти.    читать дальше
.
03 марта 2026 года 15:02
Прогнозный диапазон для цены золота на март составляет $5200-5600/унц. - SberCIB
Прогнозный диапазон для цены золота на март составляет $5200-5600 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. "Средняя цена золота в феврале выросла на 8,5%, до $5278/унц., констатируют эксперты. - Росту спроса на драгметалл способствовала напряженность...    читать дальше
.
03 марта 2026 года 14:28
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ТМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) с прогнозной ценой 160 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста на 55%,сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. ТМК приостановила...    читать дальше
.
03 марта 2026 года 13:53
Акции Озон Фармацевтики остаются привлекательными для покупок - инвестбанк "Синара"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" остаются привлекательными для вложений, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Марии Лукиной. Эмитент опубликовал операционные результаты за 2025 год, подчеркнув, что его портфель лекарственных препаратов, включавший 875...    читать дальше
.
03 марта 2026 года 13:20
Акции Мосбиржи не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк
Акции "Московской биржи" в настоящее время не выглядят существенно недооцененными, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев. Рост объемов торгов на бирже в феврале 2026 года в основном обеспечили денежный рынок и рынок облигаций, отмечают эксперты. Эти секции...    читать дальше
.
03 марта 2026 года 12:51
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ДОМ.РФ
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2350 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент представил результаты за январь 2026 года по МСФО. Отчетность подтверждает, что компания входит в год в...    читать дальше
.
03 марта 2026 года 12:27
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Фикс Прайса
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Фикс Прайс", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "Результаты эмитента за 4К25 по МСФО превзошли наши и рыночные ожидания относительно EBITDA (МСФО 17), но рентабельность снизилась по сравнению с...    читать дальше
.
