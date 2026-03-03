Цены рублевых корпбондов во вторник могут снизиться на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 3 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут снизиться, отыгрывая эскалацию ситуации на Ближнем Востоке и опасения возможного разрастания конфликта, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп не стал исключать дислокацию американских военных на территории Ирана. "У меня нет какого-то табу по поводу отправки солдат. Другие президенты в таких случаях говорят: "Наших войск не будет там". А я так не говорю", - подчеркнул американский лидер в понедельник в интервью газете The New York Post. "Я говорю, что, вероятно, войска на земле не понадобятся", - добавил он.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующий этап операции в Иране будет более жестким. "Я не собираюсь раскрывать подробности наших тактических усилий, но самые мощные удары американским военным еще предстоит нанести. Следующий этап будет еще более суровым для Ирана, чем сейчас", - сказал Рубио журналистам.

Вместе с тем Катар и ОАЭ предпринимают усилия по созданию коалиции, чтобы убедить Трампа быстро урегулировать конфликт с Ираном путем дипломатии, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленными изменениями. Индексы S&P 500 и Nasdaq полностью восстановили потери, понесенные в начале торгов на опасениях относительно последствий перехода конфликта между США и Ираном в стадию военной конфронтации, и завершили сессию ростом, тогда как Dow Jones остался в небольшом минусе. Многие инвесторы покупали сильно подешевевшие бумаги по выгодной цене, что позитивно отразилось на динамике рынка, отмечает Trading Economics.

В понедельник трейдеры следили за развитием событий на Ближнем Востоке. В субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана, нанеся более тысячи ракетных ударов по городам страны, в том числе по резиденциям политического и военного руководства. В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Тегеран ответил ударами по Израилю и американским военным базам, расположенным в регионе.

При этом глава Белого дома отметил, что не хотел бы, чтобы военная операция США против Ирана продолжалась слишком долго. "Я всегда думал, что на это может уйти четыре недели. Но мы немного опережаем график", - сказал Трамп.

Участники рынка опасаются, что приобретение вооруженным конфликтом затяжного характера нарушит цепочки торговых поставок и спровоцирует новый виток инфляции, подтолкнув Федрезерв и другие ключевые центральные банки к проведению более жесткой денежно-кредитной политики.

Азиатские фондовые индексы падают во вторник, инвесторов продолжает беспокоить ситуация на Ближнем Востоке. Они опасаются, что конфликт США и Ирана приведет к ускорению инфляции в мире на фоне скачка цен на нефть, и активно покупают акции энергетических компаний. Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng теряют по 0,6%. Значение японского Nikkei 225 снижается на 3%. Южнокорейский Kospi упал на 5,6%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,3%.

Вместе с тем подъем цен на нефть продолжается утром во вторник на заявлениях Ирана о блокировке Ормузского пролива. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск растет на 2,26%, до 79,5 за баррель. В понедельник контракт подорожал на 6,7%, до $77,74 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут к этому времени на 1,74%, до $72,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов подскочила на 6,3%, до $71,23 за баррель.

Накануне представитель командования иранского Корпуса стражей Исламской революции заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары со стороны Израиля и США. "Мы сожжем любое судно, которое попробует пройти через Ормузский пролив", - сказал бригадный генерал Эбрахим Джабари. Он добавил, что КСИР "не допустит вывоза из региона даже капли нефти".

Через пролив приходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков.

"Быстрой деэскалации не предвидится. Ормузский пролив по сути закрыт, а Иран демонстрирует готовность наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в регионе, и с учетом всего этого повышательные риски для цен на нефть будут нарастать, пока конфликт продолжается", - отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco после атаки беспилотников приостановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura - важного экспортного терминала для саудовской нефти и одного из крупнейших НПЗ на Ближнем Востоке. Тем временем катарская госкомпания QatarEnergy остановила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов на заводе Ras Laffan.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в четыре раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 13,252 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,813 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам 2 марта вырос всего на 0,02% и составил 119,47 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (28 февраля - 2 марта) прибавил 0,11%, поднявшись до 1239,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+1,44%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,48%) и "Транснефть-001Р-13" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Атомэнергопром-001P-01" (-0,58%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,51%) и "Ростелеком-001P-05R" (-0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) завершила размещение выпуска 10-летних облигаций серии 005Р-01 объемом 40 млрд рублей. Предусмотрены квартальные переменные купоны с привязкой к приросту значения индекса RUONIA. Спред к ставке RUONIA установлен на уровне 1,8% годовых. Через три года предусмотрена оферта. Выпуск стал первой эмиссией в рамках программы облигаций компании серии 005Р объемом 500 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в декабре 2025 года.

АО "Лазерные системы" (Санкт-Петербург) установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей на уровне 20,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к call-опциону через 1,5 года в размере 22,84% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 2 марта. Техразмещение запланировано на 5 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Группа компаний "Медси" (входит в портфель активов ПАО АФК "Система" (MOEX: AFKS)) установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 13% годовых. 15-летний выпуск на 3 млрд рублей был размещен марте 2023 года по ставке квартального купона 10,35% годовых до оферты с исполнением 16 марта 2026 года. Период сбора заявок на приобретение пройдет с 5 по 12 марта.

МФК "Вэббанкир" установила ставку 25-36-го купонов облигаций серии 001P-05 на уровне 20% годовых. Выпуск со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей был размещен в апреле 2024 года. Ставка текущего ежемесячного купона - 25% годовых. По займу 16 марта предстоит исполнение оферты. Период приема заявок на приобретение пройдет с 4 по 11 марта.

ООО "Рекорд трейд" установило ставку 25-36-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых. Компания разместила выпуск 3-летних дебютных облигаций на 300 млн рублей в апреле 2024 года по ставке 20% годовых.