Диапазон 11-11,5 руб./юань пока остается актуальным - ПСБ

Рост цены на нефть и повышенные продажи валюты со стороны ЦБ РФ, несмотря на прохождение пика налоговых выплат и снижение поддержки рубля со стороны экспортеров, пока будут способствовать продолжению движения курса пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 руб. за юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

При этом, по мнению эксперта, национальная валюта в ближайшие сессии может предпринять очередную попытку перехода к укреплению, в результате чего юань может сместиться к нижней половине данного коридора.

Поддержку паре продолжат оказывать наблюдающийся дефицит юаневой ликвидности, отражающийся в стоимости биржевых юаневых свопов, а также ожидание изменение параметров бюджетного правила, указывает Зварич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.