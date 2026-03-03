Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 2850п во вторник - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи предпримет попытку закрепиться выше уровня сопротивления в 2850 пунктов на торгах во вторник, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Основную поддержку рынку окажут высокие цены на энергоносители и слабый рубль, указывают эксперты.

Уровнем поддержки выступает зона 2800-2810 пунктов.

Инвесторы будут следить за новостями с Ближнего Востока и заявлениями представителей ОПЕК+. В случае дальнейшей эскалации конфликта, отмечают аналитики инвесткомпании, возможен переток ликвидности в акции золотодобытчиков, таких как "Полюс" и "Южуралзолото".

