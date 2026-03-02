Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью, индекс МосБиржи обновил на закрытие пик с 12 сентября

Москва. 2 марта. Российский рынок акций начал неделю с роста вслед за раллировавшими мировыми ценами на нефть и драгметаллы (фьючерс на нефть Brent протестировал $80 за баррель, золото поднималось выше $5400 за тройскую унцию) после нападения США и Израиля на Иран, а также благодаря данным Росстата о замедлении инфляции. Индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил пик с 12 сентября 2025 года, превысив 2835 пунктов во главе с бумагами нефтегазовых компаний.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2835,65 пункта (+1,3%, максимум сессии - 2851 пункт), индекс РТС - 1157,51 пункта (+1,4%); лидировали в росте акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+10,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+8,8%), "ЛУКОЙЛа" (+5,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+5,3%), "Сургутнефтегаза" (+3,4% и +3% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 марта, составил 77,1734 руб. (-10,02 копейки).

Акции "НОВАТЭКа" выросли до 1255,9 рубля. Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 47,23 руб. на акцию, тогда как консенсус составлял 42,9 руб. на бумагу (закрытие реестра акционеров под выплаты - 13 апреля).

Подорожали также акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%).

Подешевели акции "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) (-4,8%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-4,8%), "Аэрофлота" (-3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-2,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "Хэдхантера" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,7% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,1%).

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в феврале 2026 года увеличился по сравнению с февралем 2025 года на 24%, до 163,9 трлн рублей со 132,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с январем 2026 года объем торгов вырос на 25%, со 131,1 трлн рублей.

Согласно вышедшим вечером в пятницу данным Росстата, инфляция в РФ с 17 по 24 февраля составила 0,19% (из-за праздника расчет за 8 дней) после 0,12% с 10 по 16 февраля, 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля. Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля замедлилась до 5,80% с 5,87% на 16 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Москва требует от Израиля и США прекратить агрессию в отношении Ирана и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию ситуации, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза ООН 28 февраля.

Небензя подчеркнул, что безответственный шаг США и Израиля уже привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе - оказались затронуты Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Саудовская Аравия. Это те страны, которые неоднократно говорили своим американским партнерам, что им не нужна эта эскалация на Ближнем Востоке. "Действия США и Израиля рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой. Особую обеспокоенность вновь вызывает угроза ядерной, физической ядерной и радиологической безопасности", - отметил постпред РФ при ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль сохраняет открытость к переговорам по Украине при посредничестве США на базе отстаивания интересов РФ. "Мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединённые Штаты, но доверяем мы в первую очередь только себе. И именно мы отстаиваем наши собственные интересы. И этим мы будем руководствоваться дальше", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, может ли Москва доверять США как посреднику в переговорах с Украиной после ударов по Ирану.

В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и наследного принца, председателя совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда подробно обсуждено обострение обстановки на Ближнем Востоке в результате американо-израильской вооруженной агрессии в отношении Ирана, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. В свою очередь принц аль Сауд высказал мнение, что российская сторона в эти дни может сыграть положительную, стабилизирующую роль с учетом ее дружественных отношений как с Ираном, так и со странами Персидского залива.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи начал неделю подъемом к 2850 пунктам и обновлением вершины с начала года. Бенефициарами ближневосточной дестабилизации закономерно выступили тяжеловесы нефтегазового сектора, а также золотодобытчики. Нефть Brent подкинуло выше $80 за баррель, но затем цены чуть отступили.

"Нефтяной рынок напряжен, но пока не склонен чрезмерно драматизировать, и похоже, не ожидает продолжительных военных действий. Кроме того, на фоне событий вокруг Ирана "восьмерка" стран ОПЕК+ в минувшее воскресенье договорилась в период с апреля до сентября нарастить добычу нефти на 206 тыс. б/с. Во вторник выхода важной статистики на рынках не ожидается, компания "Фикс прайс" (MOEX: FIXR) (MOEX: FIXP) опубликует финансовые результаты за 2025 год, "ДОМ.РФ" - отчет по МСФО за январь 2026 г. Приоритетное внимание сохранится на новостях с Ближнего Востока, возможных сигналах от переговорщиков по линии РФ-США-Украина, сырьевых котировках. Прогноз по индексу МосБиржи на вторник - колебания в рамках 2775-2875 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, при затягивании ближневосточного конфликта российские активы могут получить дополнительный импульс от роста нефти и золота. Фьючерс на золото торгуется выше $5300 за унцию, а нефть Brent - около $78,5 за баррель.

Нефтяные компании стали локомотивом роста индекса МосБиржи, хотя нужно отметить, что к вечеру часть игроков предпочла зафиксировать прибыль после роста, что скорректировало индексы от дневных максимумов. Вечером стало известно, что крупнейший производитель СПГ QatarEnergy может объявить форс-мажор на фоне эскалации, что позитивно для акций "НОВАТЭКа". Основной настрой на вторник осторожный - многое будет зависеть от ситуации с поставками нефти через Ормузский пролив. В базовом сценарии возможно продолжение боковика. При нарастании эскалации индекс МосБиржи может закрепиться на уровне 2850 пунктов.

СД "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,1%) рекомендовал не платить дивиденды за 2025 год из-за отрицательного финансового результата и неблагоприятной ценовой конъюнктуры. На этой неделе финансовые результаты за 2025 год по МСФО опубликуют "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), МТС-банк (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK) (4 марта), "ТГК-1" (MOEX: TGKA), "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH), "Хэдхантер", "Русагро" (MOEX: RAGR) (MOEX: AGRO), банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (6 марта). На 3 марта намечено закрытие реестра в акциях "Мосэнерго" (MOEX: MSNG). В фокусе остается также динамика недельной инфляции, напомнил эксперт.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, заставляющее опасаться перебоев в поставках нефти и газа из Персидского залива и затягивания острой фазы конфликта, привело к объемному всплеску спроса на акции компаний нефтегазового сектора и производителей драгоценных металлов во главе с ПАО "Южуралзолото" и "Полюсом". Остальные сектора испытывают, напротив, некоторый отток капитала, отмечает аналитик.

Повышенная неопределенность относительно возможности полного или частичного закрытия Ормузского пролива, через который транспортируется примерно пятая часть нефти и СПГ, дает основания рассчитывать на усиление спроса и экспортных цен (как за счет роста мировых цен, так и за счет сокращения дисконта Urals к Brent) на российскую нефть, что, как следствие, способно в ближайшие дни поддержать спрос на "весовые" акции нефтегазового сектора. За их счет у индекса МосБиржи наконец-то появляется ресурс для закрепления в более высоком ценовом диапазоне - зоне 2800-2900 пунктов, считает Локтюхов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, среди основных потенциальных бенефициаров перебоев с поставками "черного золота" с Ближнего Востока в Китай и Индию можно назвать "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (последний также реагирует на динамику рубля). Ситуация с закупками российской нефти Индией после оказанного американским президентом давления в 2026 году в целом остается неопределенной. Перекрытие Ормузского пролива также может привести к перебоям с мировыми поставками СПГ, что обеспечивает спрос на акции "НОВАТЭКа", которые продолжают движение к обозначенной технической цели в виде пика 2025 года 1350 руб., отмечает аналитик.

Западные фондовые площадки снижаются, но сохраняют среднесрочные восходящие тренды. После того, как первоначальная негативная реакция на ближневосточный конфликт стихнет, можно будет более достоверно оценить возможную дальнейшую динамику настроений. Индексы МосБиржи и РТС превысили сопротивления 2830 пунктов и 1150 пунктов соответственно, что можно назвать оптимистичным краткосрочным и среднесрочным сигналом. Покупки, однако, во многом обеспечивались ситуацией на сырьевых площадках, что подчеркивает риски нисходящей коррекции в случае улучшения ситуации на Ближнем Востоке. Пока же высокая напряженность одновременно с опасностью затяжных перебоев с поставками нефти и газа из региона сохраняются, заключила Кожухова.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, на рынке акций РФ предаваться особой эйфории не рекомендуется - ситуация очень быстро меняется, и нельзя исключить наступления перемирия. К тому же неясен объем трафика через Ормузский пролив, на который приходится около 20% транзита мировой нефти и до 30% СПГ. По последним данным, проход танкеров через пролив полностью не перекрыт, но многие суда не рискуют этого делать. В любом случае рост нефти и особенно золота на этом военном конфликте выглядит сдержанным, можно было ожидать и большего, считает аналитик.

Тем не менее можно говорить о пробое мощного, не поддававшегося с сентября прошлого года сопротивления 2800 пунктов по индексу МосБиржи, которое теперь станет поддержкой. Ближайшее сопротивление лежит в районе 2850 пунктов, и не исключено, что и оно будет пробито. Однако если не будет новых оптимистичных драйверов, то уже в ближайшее время на рынке можно будет наблюдать попытки коррекции, полагает Соколов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, рынки опасаются затяжного конфликта на Ближнем Востоке, несмотря на заявления Трампа о том, что военные операции идут "с опережением графика". Ситуация осложняется тем, что в результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран пообещал жесткий ответ, усилив риски эскалации. Нефть марки Brent подскочила до $80 за баррель на опасениях перебоев поставок, особенно если боевые действия затронут Ормузский пролив - ключевой маршрут мировых поставок нефти. Длительные перебои могут усилить инфляционное давление во всем мире.

Помимо нефти дополнительную поддержку российскому рынку акций оказывают ожидания относительно переговоров по урегулированию ситуации на Украине и ослабление инфляционного давления. Индекс МосБиржи протестировал уровень сопротивления 2841 пункт. В случае закрепления индикатора выше данной области он может дойти до уровня 2919,14 пункта. При реализации коррекционного сценария индекс может откатить до уровня поддержки 2781 пункт, считает Гудым.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 1-2,4%) и США (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 0,3-0,4%) из-за эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале снизился до 52,4 пункта по сравнению с максимальными с августа 2022 года 52,6 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали спад до 51,8 пункта, по данным Trading Economics. До января ISM Manufacturing находился ниже пограничного уровня 50 пунктов десять месяцев подряд.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены замедлили рост, цена Brent откатилась ниже $80 за баррель, однако серьезные опасения по поводу перебоев поставок топлива из ближневосточного региона сохраняются.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:00 мск в понедельник составила $78,52 за баррель (+7,8% и +2,5% в пятницу), апрельская цена фьючерса на WTI - $71,46 за баррель (+6,6% и +2,8% в пятницу).

В субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Иран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива. В частности, пострадали жилые районы столицы Бахрейна, сообщается о повреждениях ряда отелей и аэропорта в Дубае.

Президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди, предупредив, что они произойдут в скором времени. "Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - процитировал слова президента журналист в эфире CNN в понедельник.

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco приостановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura после удара беспилотников. Комплекс в городе Рас-Танура, расположенный на побережье Персидского залива, является одним из крупнейших НПЗ на Ближнем Востоке и служит важным экспортным терминалом для саудовской нефти. Его мощность составляет 550 тыс. баррелей в сутки.

Движение судов через Ормузский пролив резко сократилось, свидетельствуют данные компании Kpler, отслеживающей движение судов. Через этот пролив проходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков. Кроме того, закрытие пролива угрожает рынку нефтепродуктов, в особенности авиационного топлива. Европа закупает 45% своего авиатоплива на Ближнем Востоке, отметил Лоик Буиссон из Kpler.

Аналитики Citi повысили краткосрочный прогноз для котировок Brent на $15, до $85 за баррель. Эксперты банка ожидают, что на этой неделе цена Brent будет колебаться в диапазоне от $80 до $90 за баррель. В случае дальнейшего разрастания конфликта котировки могут достичь $120 за баррель.

В то же время аналитики Goldman Sachs подтвердили прогнозы для Brent и WTI на четвертый квартал, которые предусматривают снижение цен до $60 и $56 за баррель соответственно.

"Риски для нашего прогноза смещены в сторону повышения, однако прошлый опыт подсказывает, что скачки цен на фоне геополитических шоков и/или временных проблем с поставками оказываются кратковременными", - написали аналитики банка.

Тем временем "восьмерка" ОПЕК+ на онлайн-встрече в воскресенье согласовала увеличение производственного плана на апрель на 206 тыс. баррелей в сутки. В первом квартале 2026 года добыча не менялась ввиду сезонного снижения спроса. Общая квота альянса с учетом компенсационных графиков для ряда стран за сверхдобычу в прошлые месяцы составит 37,989 млн б/с. Это означает, что прирост добычи может составить 166 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+21,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+11%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+10,3% и +7,2% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+10,2% и +4,3% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+10%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+9,8% и +2,7% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+5,6%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+5,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+3,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,9%).

Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+0,9%) 4 марта рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 2025 год. "О рекомендациях по распределению прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года", - такой пункт включен в повестку дня заседания.

Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-14,2%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-6,4% и -6,2% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-6,4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-6,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-5,9% и -6,8% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-5,6%), ГК "Базис" (MOEX: BAZA) (-5,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 197,83 млрд рублей (из них 25,36 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 19,36 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 17,09 млрд рублей на акции "Газпрома").