Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует держать акции "Распадской" с целевой ценой 180 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 5%, сообщается в материале экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина.

"Распадская" слабо отчиталась за 2П25, завершив второе полугодие подряд с отрицательной EBITDA, - отмечают аналитики. - Благодаря росту отгрузок выручка компании выросла на 4% п/п (-2% г/г), однако снижение цен на уголь в совокупности с крепким рублем продолжили оказывать давление на операционную прибыль во 2П25, в результате чего EBITDA осталась в отрицательной зоне на уровне 1П25. Рентабельность по EBITDA осталась на уровне -14%".

Менеджмент рекомендовал не выплачивать дивиденды, что, на взгляд экспертов, ожидаемо с учетом текущей конъюнктуры - рубль остается крепким, а оба полугодия в 2025 году оказались для компании убыточными на операционном уровне. Кроме того, Evraz - контролирующий акционер "Распадской" - все еще находится в процессе редомициляции.

Несмотря на более позитивные предпосылки, заложенные в модели "Эйлера" на 2026 год, аналитики не ждут возврата "Распадской" к выплате дивидендов в текущем году. "С начала года цены на полумягкий коксующий уголь выросли на 9%, - отмечают они. - Несмотря на это, дисконты на российский уголь и крепкий рубль продолжают негативно сказываться на результатах - компания при текущих макропараметрах работает, по нашим оценкам, с околонулевой EBITDA и отрицательным FCF".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.