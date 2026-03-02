.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Эйлер" рекомендует держать акции Распадской
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
В этом году второе дыхание банковским потребкредитам может дать смягчение ДКП
Смягчение денежно-кредитной политики в 2026 г. может дать второе дыхание потребительскому кредитованию в банках, но темпы восстановления будут напрямую зависеть от динамики реальных доходов населения и регуляторных требований. Об этом, как пишут...
 
Тратить накопления не готовы более 40% россиян
Более 40% жителей России психологически не готовы использовать свои сбережения даже при возникновении срочных трат. К такому выводу пришли авторы исследования сервиса "Выберу.ру, пишут "Известия". Как считает доцент кафедры статистики РЭУ им....
 
Количество финпирамид в РФ снизилось, но активизировались нелегальные кредиторы
В конце 2025 г. количество выявленных Банком России финансовых пирамид и нелегальных профучастников значительно снизилось, однако активизировали свою деятельность нелегальные кредиторы, пишет "Коммерсант". По итогам 2-го полугодия 2025 года...
 
02 марта 2026 года 19:00

"Эйлер" рекомендует держать акции Распадской

Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует держать акции "Распадской" с целевой ценой 180 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 5%, сообщается в материале экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина.

"Распадская" слабо отчиталась за 2П25, завершив второе полугодие подряд с отрицательной EBITDA, - отмечают аналитики. - Благодаря росту отгрузок выручка компании выросла на 4% п/п (-2% г/г), однако снижение цен на уголь в совокупности с крепким рублем продолжили оказывать давление на операционную прибыль во 2П25, в результате чего EBITDA осталась в отрицательной зоне на уровне 1П25. Рентабельность по EBITDA осталась на уровне -14%".

Менеджмент рекомендовал не выплачивать дивиденды, что, на взгляд экспертов, ожидаемо с учетом текущей конъюнктуры - рубль остается крепким, а оба полугодия в 2025 году оказались для компании убыточными на операционном уровне. Кроме того, Evraz - контролирующий акционер "Распадской" - все еще находится в процессе редомициляции.

Несмотря на более позитивные предпосылки, заложенные в модели "Эйлера" на 2026 год, аналитики не ждут возврата "Распадской" к выплате дивидендов в текущем году. "С начала года цены на полумягкий коксующий уголь выросли на 9%, - отмечают они. - Несмотря на это, дисконты на российский уголь и крепкий рубль продолжают негативно сказываться на результатах - компания при текущих макропараметрах работает, по нашим оценкам, с околонулевой EBITDA и отрицательным FCF".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 марта 2026 года 19:41
Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью, индекс МосБиржи обновил на закрытие пик с 12 сентября
Москва. 2 марта. Российский рынок акций начал неделю с роста вслед за раллировавшими мировыми ценами на нефть и драгметаллы (фьючерс на нефть Brent протестировал $80 за баррель, золото поднималось выше $5400 за тройскую унцию) после нападения США и Израиля на Иран, а также благодаря данным Росстата о замедлении инфляции. Индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил пик с 12 сентября 2025 года, превысив 2835 пунктов во главе с бумагами нефтегазовых компаний.    читать дальше
.
02 марта 2026 года 19:33
Рубль в понедельник немного подешевел в паре с юанем, несмотря на уверенный рост цен на нефть
Москва. 2 марта. Китайский юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль подешевел, несмотря на уверенный рост цен на нефть.    читать дальше
.
02 марта 2026 года 18:41
SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции "НМТП", добавив бумаги "Ренессанс страхования". Таким образом, в текущую подборку вошли "Ренессанс Страхование", "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", "ЛСР",...    читать дальше
.
02 марта 2026 года 18:11
SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ, добавив Татнефть
erCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, добавив в него бумаги "Татнефти", говорится в комментарии аналитиков. Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "ДОМ.РФ", Сбербанк, HeadHunter и "Татнефть". Эскалация на Ближнем Востоке привела к росту цен на...    читать дальше
.
02 марта 2026 года 17:46
Изменение бюджетного правила - ключевой негатив для рынка ОФЗ - Альфа-банк
Изменение правительством РФ бюджетного правила является ключевым негативном фактором для российского рынка рублевых госбумаг, говорится в материале аналитиков Альфа-банка. Долговой рынок, в отличие от рынка акций, игнорирует боевые действия в Персидском заливе. Российско-украинский переговорный...    читать дальше
.
02 марта 2026 года 17:21
Курс рубля, вероятно, пока останется в диапазоне 76-80 руб./$1 - "Цифра брокер"
Вероятно пока сохранение консолидации курса валютной пары доллар/рубль в диапазоне 76-80 руб./$1, считает глава аналитического департамента инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Усиление геополитической напряженности повышает спрос на защитные активы и оказывает давление на...    читать дальше
.
02 марта 2026 года 17:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций АЛРОСА
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 38,2 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. Эмитент представил слабые финансовые результаты за второе полугодие и весь 2025 год, констатирует эксперт...    читать дальше
.
02 марта 2026 года 16:35
Цена на золото не обладает фундаментальными предпосылками для роста - "ВТБ Мои Инвестиции"
Котировки золота не обладают фундаментальными предпосылками для дальнейшего роста, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева. "На фоне усиления геополитической напряженности стоимость драгметалла растет и превысила отметку в $5400 за тройскую унцию....    читать дальше
.
02 марта 2026 года 16:10
SberCIB исключил из топ акций РФ Яндекс и Озон
erCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, добавив бумаги ПАО "Роснефть", ПАО "Татнефть", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Полюс", "РусАл" и ГМК "Норильский никель", исключив акции МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон", сообщается в материале инвестбанка. Хотя за...    читать дальше
.
02 марта 2026 года 15:37
Рубль днем растерял утреннее укрепление и перешел к небольшому снижению в паре с юанем, несмотря на усиление роста нефти
Москва. 2 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль перешел к снижению, несмотря на усилившую рост нефть.    читать дальше
.
02 марта 2026 года 15:29
Совкомбанк начал анализ Базиса с рекомендацией "держать" для его акций
Совкомбанк начал аналитическое освещение ПАО "Базис" с рекомендацией "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Мы считаем, что наши долгосрочные прогнозы по компании в случае их фактической реализации позволяют говорить о наличии "апсайда" к...    читать дальше
.
02 марта 2026 года 15:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Biotechnology ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Biotechnology ETF с целевой ценой $214 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста в размере 22%, сообщается в материале заместитель руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Биотехнологический ETF за последние 12 месяцев...    читать дальше
.
02 марта 2026 года 14:36
Акции Полюса, Яндекса и Т-Технологий будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Полюса", "Яндекса" и "Т-Технологий" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "Полюса" после серьезной коррекции вновь посылают сигналы о скором возврате к восходящему тренду, - отмечает эксперт в комментарии. - Когда котировки упали до...    читать дальше
.
02 марта 2026 года 14:11
"Финам" сохраняет рейтинг акций NVIDIA на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $186,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1%, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Результаты NVIDIA за 4К 2026 фингода с окончанием в январе оказались очень...    читать дальше
.
02 марта 2026 года 13:46
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций АЛРОСА
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной ценой 60 руб. за штуку, сообщается в комментарии экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина. "Результаты компании за 2П25 оказались в рамках ожиданий; выручка за период...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.