"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Biotechnology ETF с целевой ценой $214 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста в размере 22%, сообщается в материале заместитель руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

"Биотехнологический ETF за последние 12 месяцев уверенно опережает рынок по доходности - он прибавил 27% в сравнении с ростом индекса S&P 500 на 17%, в полной мере оправдав наши инвестиционные ожидания, - пишет эксперт. - За последний месяц ралли фонда взяло паузу, при этом цена находится в области исторических максимумов. Вместе с тем текущий состав топ-10 фонда все еще выглядит в достаточной степени недооцененным с фундаментальной точки зрения и импонирует нам в плане интересных пайплайнов, ожидаемых событий и новостей по части R&D".

iShares Biotechnology ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс ICE Biotechnology, который, в свою очередь, включает акции биотехнологических и фармацевтических компаний с листингом в Соединенных Штатах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.