02 марта 2026 года 10:22
Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне сильного роста цен на нефть
Москва. 2 марта. Китайский юань падает на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль укрепляется на фоне сильного роста цен на нефть, вызванного эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после начала боевых действий США и Израиля против Ирана.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,138 руб. (-6,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,14 коп. ниже уровня действующего официального курса.
"Война в Иране окажет слабое влияние на курс рубля. Да, цены на нефть временно станут выше. Но важно помнить про бюджетное правило. Его суть - сделать курс рубля независимым от колебаний цен на нефть. Причем и при росте, и при падении цен. В ответ на удорожание нефти государство сократит продажи валюты из резервов. В результате дополнительный приток нефтяных доходов слабо повлияет на курс. В понедельник возможно краткосрочное спекулятивное укрепление рубля на новостях. Но фундаментально баланс спроса и предложения валюты сильно не меняется, поэтому спекулятивный эффект, скорее всего, быстро сойдет на нет", - говорится в комментарии о ситуации на внутреннем валютном рынке инвестиционного банкира Евгения Когана.
Цены на нефть резко растут утром в понедельник из-за ударов США и Израиля по Ирану и опасений перебоев поставок топлива из региона.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск растет на 8,47%, до 79,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 8%, до $72,37 за баррель.
Как сообщалось, в субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Движение судов через Ормузский пролив резко сократилось, сообщает The New York Times со ссылкой на данные компании Kpler, отслеживающей движение судов. По информации фирмы, в данный момент движение продолжают лишь иранские танкеры. Через этот пролив проходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков.
Тем временем "восьмерка" ОПЕК+ на онлайн-встрече в воскресенье согласовала увеличение производственного плана на апрель на 206 тыс. баррелей в сутки. В первом квартале 2026 года добыча не менялась ввиду сезонного снижения спроса.
Общая квота альянса с учетом компенсационных графиков для ряда стран за сверхдобычу в прошлые месяцы составит 37,989 млн б/с. Это означает, что прирост добычи может составить 166 тыс. б/с.
02 марта 2026 года 19:41
02 марта 2026 года 19:41

Москва. 2 марта. Российский рынок акций начал неделю с роста вслед за раллировавшими мировыми ценами на нефть и драгметаллы (фьючерс на нефть Brent протестировал $80 за баррель, золото поднималось выше $5400 за тройскую унцию) после нападения США и Израиля на Иран, а также благодаря данным Росстата о замедлении инфляции. Индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил пик с 12 сентября 2025 года, превысив 2835 пунктов во главе с бумагами нефтегазовых компаний.
02 марта 2026 года 19:33
02 марта 2026 года 19:33

Москва. 2 марта. Китайский юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль подешевел, несмотря на уверенный рост цен на нефть.
02 марта 2026 года 19:00
Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует держать акции "Распадской" с целевой ценой 180 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 5%, сообщается в материале экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина.
"Распадская" слабо отчиталась за 2П25,... читать дальше
02 марта 2026 года 18:41
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции "НМТП", добавив бумаги "Ренессанс страхования".
Таким образом, в текущую подборку вошли "Ренессанс Страхование", "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", "ЛСР",... читать дальше
02 марта 2026 года 18:11
erCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, добавив в него бумаги "Татнефти", говорится в комментарии аналитиков.
Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "ДОМ.РФ", Сбербанк, HeadHunter и "Татнефть".
Эскалация на Ближнем Востоке привела к росту цен на... читать дальше
02 марта 2026 года 17:46
Изменение правительством РФ бюджетного правила является ключевым негативном фактором для российского рынка рублевых госбумаг, говорится в материале аналитиков Альфа-банка.
Долговой рынок, в отличие от рынка акций, игнорирует боевые действия в Персидском заливе. Российско-украинский переговорный... читать дальше
02 марта 2026 года 17:21
Вероятно пока сохранение консолидации курса валютной пары доллар/рубль в диапазоне 76-80 руб./$1, считает глава аналитического департамента инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.
"Усиление геополитической напряженности повышает спрос на защитные активы и оказывает давление на... читать дальше
02 марта 2026 года 17:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 38,2 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.
Эмитент представил слабые финансовые результаты за второе полугодие и весь 2025 год, констатирует эксперт... читать дальше
02 марта 2026 года 16:35
Котировки золота не обладают фундаментальными предпосылками для дальнейшего роста, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева.
"На фоне усиления геополитической напряженности стоимость драгметалла растет и превысила отметку в $5400 за тройскую унцию.... читать дальше
02 марта 2026 года 16:10
erCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, добавив бумаги ПАО "Роснефть", ПАО "Татнефть", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Полюс", "РусАл" и ГМК "Норильский никель", исключив акции МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон", сообщается в материале инвестбанка.
Хотя за... читать дальше
02 марта 2026 года 15:37
02 марта 2026 года 15:37

Москва. 2 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль перешел к снижению, несмотря на усилившую рост нефть.
02 марта 2026 года 15:29
Совкомбанк начал аналитическое освещение ПАО "Базис" с рекомендацией "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.
"Мы считаем, что наши долгосрочные прогнозы по компании в случае их фактической реализации позволяют говорить о наличии "апсайда" к... читать дальше
02 марта 2026 года 15:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Biotechnology ETF с целевой ценой $214 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста в размере 22%, сообщается в материале заместитель руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.
"Биотехнологический ETF за последние 12 месяцев... читать дальше
02 марта 2026 года 14:36
Акции "Полюса", "Яндекса" и "Т-Технологий" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.
"Акции "Полюса" после серьезной коррекции вновь посылают сигналы о скором возврате к восходящему тренду, - отмечает эксперт в комментарии. - Когда котировки упали до... читать дальше
02 марта 2026 года 14:11
"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $186,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1%, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова.
"Результаты NVIDIA за 4К 2026 фингода с окончанием в январе оказались очень... читать дальше
