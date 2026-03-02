Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне сильного роста цен на нефть

Москва. 2 марта. Китайский юань падает на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль укрепляется на фоне сильного роста цен на нефть, вызванного эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после начала боевых действий США и Израиля против Ирана.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,138 руб. (-6,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,14 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Война в Иране окажет слабое влияние на курс рубля. Да, цены на нефть временно станут выше. Но важно помнить про бюджетное правило. Его суть - сделать курс рубля независимым от колебаний цен на нефть. Причем и при росте, и при падении цен. В ответ на удорожание нефти государство сократит продажи валюты из резервов. В результате дополнительный приток нефтяных доходов слабо повлияет на курс. В понедельник возможно краткосрочное спекулятивное укрепление рубля на новостях. Но фундаментально баланс спроса и предложения валюты сильно не меняется, поэтому спекулятивный эффект, скорее всего, быстро сойдет на нет", - говорится в комментарии о ситуации на внутреннем валютном рынке инвестиционного банкира Евгения Когана.

Цены на нефть резко растут утром в понедельник из-за ударов США и Израиля по Ирану и опасений перебоев поставок топлива из региона.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск растет на 8,47%, до 79,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 8%, до $72,37 за баррель.

Как сообщалось, в субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Движение судов через Ормузский пролив резко сократилось, сообщает The New York Times со ссылкой на данные компании Kpler, отслеживающей движение судов. По информации фирмы, в данный момент движение продолжают лишь иранские танкеры. Через этот пролив проходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков.

Тем временем "восьмерка" ОПЕК+ на онлайн-встрече в воскресенье согласовала увеличение производственного плана на апрель на 206 тыс. баррелей в сутки. В первом квартале 2026 года добыча не менялась ввиду сезонного снижения спроса.

Общая квота альянса с учетом компенсационных графиков для ряда стран за сверхдобычу в прошлые месяцы составит 37,989 млн б/с. Это означает, что прирост добычи может составить 166 тыс. б/с.