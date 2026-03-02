Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной ценой 60 руб. за штуку, сообщается в комментарии экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина.

"Результаты компании за 2П25 оказались в рамках ожиданий; выручка за период осталась под давлением, снизившись на 24% п/п, но прибавила 69% г/г за счет эффекта низкой базы: "АЛРОСА" а приостанавливала продажи во 2П24, - пишут аналитики. - Скорректированная EBITDA также упала - почти на 50% п/п (+102% г/г), до 20 млрд руб., по нашим оценкам, ниже консенсус-прогноза на 2%".

Эксперты отмечают, что выручка за период осталась под давлением, снизившись на 24% п/п на фоне кризиса на мировом рынке алмазов; в годовом сопоставлении произошел рост на 69% также за счет эффекта низкой базы.

"На долгосрочном горизонте мы сохраняем наш позитивный взгляд на бумагу, но среднесрочный фокус остается на сделке по выделению/продаже De Beers и восстановлению дисциплины предложения", - указывают стратеги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.