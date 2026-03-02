"Финам" сохраняет нейтральную оценку перспектив акций "НОВАТЭКа" и целевую цену на уровне 1263 руб. за бумагу, сто предполагает потенциал роста 1%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана.

СД "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить 47,23 руб. на акцию в качестве дивидендов за второе полугодие 2025 года. Доходность выплаты может составить 3,8%, отмечается в комментарии.

"НОВАТЭК", как и ожидалось, не стал учитывать неденежные статьи расходов, которые занизили прибыль за прошлый год, чем и объясняется достаточно неплохой размер выплат, - отмечает Кауфман. - По нашим расчетам, норма выплат по итогам года в целом оказалась чуть ниже 50%, в связи с чем дивиденд оказался незначительно скромнее нашего прогноза в 49 руб. При этом отметим, что до выхода отчета за 2025 год консенсус предполагал заметно более скромные выплаты - около 31 руб. на акцию".

Локально акции "НОВАТЭКа" оказались среди бенефициаров событий на Ближнем Востоке, подчеркивает аналитик. В то же время форвардная оценка "НОВАТЭКа" остается требовательной к будущим темпам роста бизнеса - P/E 2026E, по оценкам "Финама", составляет 7,8.

"При этом проекты развития компании после "Арктик СПГ-2" локально находятся в замороженном состоянии из-за влияния санкций, - указывает эксперт. - На этом фоне, несмотря на некоторое улучшение рыночной конъюнктуры, мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "НОВАТЭКа".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.