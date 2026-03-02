"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 38 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Эксперты отмечают, что на финансовых результатах эмитента за 2025 год сказывается затяжной кризис в отрасли.

"Считаем, что он продолжит давить на компанию. "АЛРОСА" анонсировала дальнейшее сокращение производства в 2026 году", - пишут они.

"Сохраняем "негативный" взгляд на акции эмитента. Ситуация на рынке остается сложной пятый год: разворот слабо просматривается. В спотовых ценах мультипликатор P/E близок к отрицательным значениям. Форвардный P/E через двенадцать месяцев составляет более 10х - на 40% выше исторического среднего (7х), - говорится в обзоре аналитиков "БКС МИ". - Чтобы бумага стала инвестиционно привлекательной, должно выполниться одно из условий: либо доллар дороже 130 руб./$1, либо восстановление цен на алмазы на 35% (до уровней 2023 года)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.