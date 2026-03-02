.
02 марта 2026 года 11:47
Нефтяной шок маловероятен в краткосрочном периоде - "ВТБ Мои Инвестиции"
Шок на нефтяном рынке маловероятен в краткосрочном периоде, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "Из-за геополитических событий на Ближнем Востоке цена нефти Brent открылась в понедельник в районе отметки в $80/барр., с ростом примерно на 8%, - напоминает эксперт. - Пока стороны воздерживаются от атаки на нефтяную инфраструктуру в регионе. Таким образом, если конфликт будет вдруг завершен при текущих условиях, мировой баланс на рынке нефти не будет существенно затронут. В этом случае вся 20-долларовая премия в цене нефти быстро исчезнет, как это было летом 2025 года, когда цена Brent упала с $80 до $65/барр. за два дня". Аналитик указывает, что 20% производимой в мире нефти проходит через Ормузский пролив, трафик через него значительно упал. Но если, к примеру, трафик через Ормузский пролив снизится в два раза, это создаст краткосрочный дефицит поставок в размере 10 млн барр./сутки, считает Михеев. "Следует иметь в виду, что мировой рынок нефти находится в значительном профиците, добыча превышает спрос на 2 млн барр., значительные запасы нефти накоплены на море, - отмечает стратег. - Кроме того, страны ОПЕК+ в выходные приняли решение нарастить добычу нефти на 206 тыс. барр./сутки начиная с апреля. Поэтому в краткосрочном периоде нефтяной шок маловероятен". По мнению аналитика, если нефтяная инфраструктура стран региона не будет повреждена, то в итоге цена нефти вернется к $60/барр., когда геополитическая напряженность спадет. До этого момента вероятна большая волатильность в цене нефти и нельзя исключать дальнейшего ее роста, прогнозирует Михеев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
02 марта 2026 года 19:41
Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью, индекс МосБиржи обновил на закрытие пик с 12 сентября
Москва. 2 марта. Российский рынок акций начал неделю с роста вслед за раллировавшими мировыми ценами на нефть и драгметаллы (фьючерс на нефть Brent протестировал $80 за баррель, золото поднималось выше $5400 за тройскую унцию) после нападения США и Израиля на Иран, а также благодаря данным Росстата о замедлении инфляции. Индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил пик с 12 сентября 2025 года, превысив 2835 пунктов во главе с бумагами нефтегазовых компаний. читать дальше
.02 марта 2026 года 19:33
Москва. 2 марта. Китайский юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль подешевел, несмотря на уверенный рост цен на нефть. читать дальше
.02 марта 2026 года 19:00
Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует держать акции "Распадской" с целевой ценой 180 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 5%, сообщается в материале экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина. "Распадская" слабо отчиталась за 2П25,... читать дальше
.02 марта 2026 года 18:41
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции "НМТП", добавив бумаги "Ренессанс страхования". Таким образом, в текущую подборку вошли "Ренессанс Страхование", "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", "ЛСР",... читать дальше
.02 марта 2026 года 18:11
erCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, добавив в него бумаги "Татнефти", говорится в комментарии аналитиков. Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "ДОМ.РФ", Сбербанк, HeadHunter и "Татнефть". Эскалация на Ближнем Востоке привела к росту цен на... читать дальше
.02 марта 2026 года 17:46
Изменение правительством РФ бюджетного правила является ключевым негативном фактором для российского рынка рублевых госбумаг, говорится в материале аналитиков Альфа-банка. Долговой рынок, в отличие от рынка акций, игнорирует боевые действия в Персидском заливе. Российско-украинский переговорный... читать дальше
.02 марта 2026 года 17:21
Вероятно пока сохранение консолидации курса валютной пары доллар/рубль в диапазоне 76-80 руб./$1, считает глава аналитического департамента инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Усиление геополитической напряженности повышает спрос на защитные активы и оказывает давление на... читать дальше
.02 марта 2026 года 17:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 38,2 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. Эмитент представил слабые финансовые результаты за второе полугодие и весь 2025 год, констатирует эксперт... читать дальше
.02 марта 2026 года 16:35
Котировки золота не обладают фундаментальными предпосылками для дальнейшего роста, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева. "На фоне усиления геополитической напряженности стоимость драгметалла растет и превысила отметку в $5400 за тройскую унцию.... читать дальше
.02 марта 2026 года 16:10
erCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, добавив бумаги ПАО "Роснефть", ПАО "Татнефть", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Полюс", "РусАл" и ГМК "Норильский никель", исключив акции МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон", сообщается в материале инвестбанка. Хотя за... читать дальше
.02 марта 2026 года 15:37
Рубль днем растерял утреннее укрепление и перешел к небольшому снижению в паре с юанем, несмотря на усиление роста нефти
Москва. 2 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль перешел к снижению, несмотря на усилившую рост нефть. читать дальше
.02 марта 2026 года 15:29
Совкомбанк начал аналитическое освещение ПАО "Базис" с рекомендацией "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Мы считаем, что наши долгосрочные прогнозы по компании в случае их фактической реализации позволяют говорить о наличии "апсайда" к... читать дальше
.02 марта 2026 года 15:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Biotechnology ETF с целевой ценой $214 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста в размере 22%, сообщается в материале заместитель руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Биотехнологический ETF за последние 12 месяцев... читать дальше
.02 марта 2026 года 14:36
Акции "Полюса", "Яндекса" и "Т-Технологий" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "Полюса" после серьезной коррекции вновь посылают сигналы о скором возврате к восходящему тренду, - отмечает эксперт в комментарии. - Когда котировки упали до... читать дальше
.02 марта 2026 года 14:11
"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $186,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1%, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Результаты NVIDIA за 4К 2026 фингода с окончанием в январе оказались очень... читать дальше
