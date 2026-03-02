"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Озона

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 8540 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Озон" представил сильные финансовые результаты по итогам 4К2025, которые опередили консенсус рынка, - пишет эксперт. - Компании, как мы и рассчитывали, удалось превзойти ориентиры менеджмента. Оборот в 2025 году увеличился на 45% г/г при целевом уровне роста 41-43% г/г. Годовая EBITDA составила 156 млрд руб., тогда как прогноз предполагал значение около 140 млрд руб.".

Рентабельность в 4К незначительно снизилась по сравнению с предыдущими периодами, но в абсолютном выражении размер EBITDA оказался рекордно высоким, констатирует Михайлин.

В 2026 году компания ожидает рост оборота на уровне 25-30% г/г и EBITDA в размере около 200 млрд руб. В модели аналитиков "Велес Капитала" заложены несколько более высокие цифры, но пока они не корректируются, поскольку эксперты предполагают, что первый прогноз менеджмента довольно консервативный.

"Озон" остается в числе наших фаворитов на российском рынке, и мы рекомендуем "покупать" акции компании с целевой ценой 8540 руб. за бумагу", - резюмирует стратег инвесткомпании.

