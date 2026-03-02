Спрос на нефтегазовые бумаги позволит индексу Мосбиржи закрепиться в понедельник выше 2800п - ПСБ

Спрос на нефтегазовые бумаги позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше 2800 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, заставляющее опасаться перебоев в поставках нефти и газа из Персидского залива и затягивания острой фазы конфликта привело к объемному, рекордному для торгов выходного дня всплеску спроса на акции нефтегазового сектора и производителей драгоценных металлов во главе с ЮГК и "Полюсом", отмечает эксперт в комментарии.

"Повышенная неопределенность относительно возможности полного или частичного закрытия Ормузского пролива, через который транспортируется примерно пятая часть нефти и седьмая - СПГ, дает основания рассчитывать на усиление спроса и экспортных цен (как за счет роста мировых цен, так и за счет сокращения дисконта Urals к Brent) на российскую нефть, - считает Локтюхов. - И, как следствие, способно в ближайшие дни поддержать спрос на "весовые" акции нефтегазового сектора, за счет которых у индекса Мосбиржи наконец-то появляется ресурс для закрепления в более высоком ценовом диапазоне, зоне 2800-2900 пунктов".

