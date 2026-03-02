Индекс Мосбиржи может показать еще один рывок вверх - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи может показать еще один рывок вверх в первой половине торговой сессии понедельника, в том числе за счет закрытия коротких позиций, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Однако предаваться особой эйфории не рекомендуем - ситуация очень быстро меняется, и нельзя исключить наступления перемирия. К тому же неясен объем трафика через Ормузский пролив, на который приходится около 20% транзита мировой нефти и до 30% СПГ, - пишет эксперт в материале. - Но в любом случае можно говорить о пробое мощного, не поддававшегося с сентября прошлого года сопротивлении. Теперь отметка 2800 пунктов по индексу Мосбиржи станет поддержкой. Ближайшее сопротивление лежит в районе 2850 пунктов, и мы не исключаем, что оно будет пробито. Однако не думаем, что состоится какое-то ралли на российском рынке. Если не будет новых вводных, то уже в ближайшее время, после рывка вверх, мы увидим попытки коррекции".

По мнению Соколова, в такой ситуации стоит сохранять стратегические "лонги" и усиливать их спекулятивными длинными позициями. "Шорты", особенно по нефти и акциям "нефтянки", выглядят избыточно рискованными.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.