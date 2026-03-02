Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Японии и Гонконга снижаются в понедельник, рынок акций материкового Китая находится в плюсе. Нефть дорожает на 6% утром понедельника, Brent торгуется у $77,6 за баррель.

Американские фондовые индексы в пятницу снизились на корпоративных новостях и свежей статистике.

Цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда. Аналитики предполагали в среднем подъем на 0,3%, по данным Trading Economics.

Более высокие темпы инфляции усложнят Федеральной резервной системе процесс дальнейшего снижения процентных ставок, полагают эксперты.

Трейдеры также продолжали пересматривать свои позиции в компаниях, занимающихся ИИ. Это обусловлено растущими опасениями, что расходы на ИИ-инфраструктуру не будут устойчивыми, сообщает Trading Economics.

Цена акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) опустилась на 4,2% после падения на 5% в четверг вопреки хорошим квартальным результатам. Это свидетельствует о сохранении неустойчивого отношения к риску по поводу всего, что связано с ИИ, полагают эксперты.

"Легко почувствовать тревогу, когда технологические лидеры, которые тянули рынок вверх, терпят неудачу", - заявил главный аналитик Annex Wealth Management Брайан Якобсен.

Бумаги Broadcom (SPB: AVGO) подешевели на 0,7%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 2,2%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 1,7%, Applied Materials (SPB: AMAT) - на 0,9%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 3,3%, CrowdStrike - на 2,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,2%.

Котировки бумаг CoreWeave упали на 18,5%. Поставщик решений в сфере облачной инфраструктуры для работы с ИИ в прошедшем квартале получил чистый убыток в размере $452 млн, тогда как опрошенные FactSet аналитики прогнозировали в среднем $342 млн. Также компания дала прогноз выручки на текущий период в диапазоне $1,9-2 млрд, в то время как консенсус предполагает $2,3 млрд.

Стоимость ИТ-компании Zscaler рухнула более чем на 12% также из-за слабой отчетности.

Акции Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 1,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,2%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 8,7%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 6,8%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 2,4%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 7,9%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 7,5%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,9%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,7%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,8%.

В то же время цена акций Dell Technologies (SPB: DELL) взлетела почти на 22%. Компания значительно нарастила чистую прибыль и выручку в четвертом финквартале (завершился 30 января), а также дала сильный годовой прогноз. Кроме того, Dell повысила дивиденды на 20% и расширила программу buyback на $10 млрд.

Netflix Inc. (SPB: NFLX) сообщила, что не будет улучшать предложение о покупке Warner Bros. Discovery, совет директоров которой признал обновленное предложение Paramount Skydance Corp. более выгодным. Таким образом, Netflix вышла из борьбы за покупку WBD. Котировки акций Netflix подскочили на 13,8%, Paramount - на 20,8%, тогда как бумаги WBD подешевели на 2,2%.

Акции Block Inc. продемонстрировали скачок цены на 16,8%. Эта финтехкомпания объявила о сокращении свыше 4 тыс. сотрудников, что составляет почти половину ее штата, в рамках масштабной реорганизации, направленной на внедрение ИИ во все аспекты своей деятельности.

Цена бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) поднялась на 1%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 2,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,4%, Verizon Communications (SPB: VZ) - на 2,6%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 2%.

Значение Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшилось на 521,28 пункта (на 1,05%) и составило 48977,92 пункта.

Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизился на 29,98 пункта (на 0,43%) - до 6878,88 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 210,17 пункта (на 0,92%) и завершил сессию на отметке 22668,21 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют разнонаправленные изменения.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Trading Economics.

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:50 МСК уменьшился на 1,5%.

Существенно снизились котировки акций авиакомпаний Japan Airlines (-5,6%) и ANA (-5,5%), а также представителей финансовой отрасли Nomura (-6,6%), Shizuoka Financial Group (-5,5%), Mizuho Financial Group (-4,8%) и Mitsubishi UFJ Financial Group (-4,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК увеличился на 0,6%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 1,5%.

Наиболее значительное снижение котировок в Гонконге показывают акции банка HSBC - на 4,3%.

Цена бумаг производителя потребительской электроники и электромобилей Xiaomi (SPB: 1810) упала на 3,8% - до минимума за 13 месяцев.

Кроме того, подешевели акции чипмейкеров Semiconductor Manufacturing International Corp. и Sunny Optical Technology Group - на 3,8%, а также интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день практически не изменился.

Лидером повышения стали акции производителя урана Boss Energy, подорожавшие на 11%.

Цена бумаг нефтяных компаний Woodside Energy и Santos увеличилась на 6,8% и 6,7% соответственно.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,4% и 1,3% соответственно.

Валовая прибыль компаний Австралии в четвертом квартале выросла на 5,8% к предыдущим трем месяцам, сообщило статбюро страны. Это максимальный подъем за три года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,6%.

В третьем квартале, согласно пересмотренным данным, прибыль увеличилась на 1,5%, тогда как ранее было объявлено о том, что она не изменилась.

Цены на нефть резко растут утром в понедельник из-за американских ударов по Ирану и опасений перебоев поставок топлива из региона.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:19 мск растет на $4,77 (6,55%), до 77,64 за баррель. В прошлую пятницу контракт подорожал на $1,73 (2,45%), до $72,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $4,24 (6,33%), до $71,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов подскочила на $1,81 (2,78%), до $67,02 за баррель.

Как сообщалось, в субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Движение судов через Ормузский пролив резко сократилось, сообщает The New York Times со ссылкой на данные компании Kpler, отслеживающей движение судов. По информации фирмы, в данный момент движение продолжают лишь иранские танкеры. Через этот пролив проходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков.

В том числе транспортная компания Maersk сообщила, что приостанавливает рейсы всех своих судов через Ормузский пролив, вплоть до дальнейшего предписания. В компании пояснили, что это решение продиктовано заботой о безопасности экипажей, судов и перевозимых грузах клиентов Maersk.

"Ответные действия Ирана включают атаки на нефтетанкеры в Ормузском проливе, и угрозы для поставок нефти серьезно выросли", - написал аналитик ANZ Дэниэл Хайнс.

Аналитики Citi прогнозируют, что Brent будет торговаться в диапазоне от $80 до $90 за баррель.

Тем временем "восьмерка" ОПЕК+ на онлайн-встрече в воскресенье согласовала увеличение производственного плана на апрель на 206 тыс. баррелей в сутки. В первом квартале 2026 года добыча не менялась ввиду сезонного снижения спроса.

Общая квота альянса с учетом компенсационных графиков для ряда стран за сверхдобычу в прошлые месяцы составит 37,989 млн б/с. Это означает, что прирост добычи может составить 166 тыс. б/с.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 407 единиц. Число газовых буровых увеличилось на одну, до 134 единиц.