Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
В этом году второе дыхание банковским потребкредитам может дать смягчение ДКП
Смягчение денежно-кредитной политики в 2026 г. может дать второе дыхание потребительскому кредитованию в банках, но темпы восстановления будут напрямую зависеть от динамики реальных доходов населения и регуляторных требований. Об этом, как пишут...
 
Тратить накопления не готовы более 40% россиян
Более 40% жителей России психологически не готовы использовать свои сбережения даже при возникновении срочных трат. К такому выводу пришли авторы исследования сервиса "Выберу.ру, пишут "Известия". Как считает доцент кафедры статистики РЭУ им....
 
Количество финпирамид в РФ снизилось, но активизировались нелегальные кредиторы
В конце 2025 г. количество выявленных Банком России финансовых пирамид и нелегальных профучастников значительно снизилось, однако активизировали свою деятельность нелегальные кредиторы, пишет "Коммерсант". По итогам 2-го полугодия 2025 года...
 
02 марта 2026 года 09:10

Нефть дорожает на 6%

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Японии и Гонконга снижаются в понедельник, рынок акций материкового Китая находится в плюсе. Нефть дорожает на 6% утром понедельника, Brent торгуется у $77,6 за баррель.

Американские фондовые индексы в пятницу снизились на корпоративных новостях и свежей статистике.

Цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда. Аналитики предполагали в среднем подъем на 0,3%, по данным Trading Economics.

Более высокие темпы инфляции усложнят Федеральной резервной системе процесс дальнейшего снижения процентных ставок, полагают эксперты.

Трейдеры также продолжали пересматривать свои позиции в компаниях, занимающихся ИИ. Это обусловлено растущими опасениями, что расходы на ИИ-инфраструктуру не будут устойчивыми, сообщает Trading Economics.

Цена акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) опустилась на 4,2% после падения на 5% в четверг вопреки хорошим квартальным результатам. Это свидетельствует о сохранении неустойчивого отношения к риску по поводу всего, что связано с ИИ, полагают эксперты.

"Легко почувствовать тревогу, когда технологические лидеры, которые тянули рынок вверх, терпят неудачу", - заявил главный аналитик Annex Wealth Management Брайан Якобсен.

Бумаги Broadcom (SPB: AVGO) подешевели на 0,7%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 2,2%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 1,7%, Applied Materials (SPB: AMAT) - на 0,9%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 3,3%, CrowdStrike - на 2,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,2%.

Котировки бумаг CoreWeave упали на 18,5%. Поставщик решений в сфере облачной инфраструктуры для работы с ИИ в прошедшем квартале получил чистый убыток в размере $452 млн, тогда как опрошенные FactSet аналитики прогнозировали в среднем $342 млн. Также компания дала прогноз выручки на текущий период в диапазоне $1,9-2 млрд, в то время как консенсус предполагает $2,3 млрд.

Стоимость ИТ-компании Zscaler рухнула более чем на 12% также из-за слабой отчетности.

Акции Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 1,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,2%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 8,7%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 6,8%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 2,4%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 7,9%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 7,5%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,9%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,7%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,8%.

В то же время цена акций Dell Technologies (SPB: DELL) взлетела почти на 22%. Компания значительно нарастила чистую прибыль и выручку в четвертом финквартале (завершился 30 января), а также дала сильный годовой прогноз. Кроме того, Dell повысила дивиденды на 20% и расширила программу buyback на $10 млрд.

Netflix Inc. (SPB: NFLX) сообщила, что не будет улучшать предложение о покупке Warner Bros. Discovery, совет директоров которой признал обновленное предложение Paramount Skydance Corp. более выгодным. Таким образом, Netflix вышла из борьбы за покупку WBD. Котировки акций Netflix подскочили на 13,8%, Paramount - на 20,8%, тогда как бумаги WBD подешевели на 2,2%.

Акции Block Inc. продемонстрировали скачок цены на 16,8%. Эта финтехкомпания объявила о сокращении свыше 4 тыс. сотрудников, что составляет почти половину ее штата, в рамках масштабной реорганизации, направленной на внедрение ИИ во все аспекты своей деятельности.

Цена бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) поднялась на 1%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 2,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,4%, Verizon Communications (SPB: VZ) - на 2,6%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 2%.

Значение Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшилось на 521,28 пункта (на 1,05%) и составило 48977,92 пункта.

Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизился на 29,98 пункта (на 0,43%) - до 6878,88 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 210,17 пункта (на 0,92%) и завершил сессию на отметке 22668,21 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют разнонаправленные изменения.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Trading Economics.

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:50 МСК уменьшился на 1,5%.

Существенно снизились котировки акций авиакомпаний Japan Airlines (-5,6%) и ANA (-5,5%), а также представителей финансовой отрасли Nomura (-6,6%), Shizuoka Financial Group (-5,5%), Mizuho Financial Group (-4,8%) и Mitsubishi UFJ Financial Group (-4,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК увеличился на 0,6%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 1,5%.

Наиболее значительное снижение котировок в Гонконге показывают акции банка HSBC - на 4,3%.

Цена бумаг производителя потребительской электроники и электромобилей Xiaomi (SPB: 1810) упала на 3,8% - до минимума за 13 месяцев.

Кроме того, подешевели акции чипмейкеров Semiconductor Manufacturing International Corp. и Sunny Optical Technology Group - на 3,8%, а также интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день практически не изменился.

Лидером повышения стали акции производителя урана Boss Energy, подорожавшие на 11%.

Цена бумаг нефтяных компаний Woodside Energy и Santos увеличилась на 6,8% и 6,7% соответственно.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,4% и 1,3% соответственно.

Валовая прибыль компаний Австралии в четвертом квартале выросла на 5,8% к предыдущим трем месяцам, сообщило статбюро страны. Это максимальный подъем за три года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,6%.

В третьем квартале, согласно пересмотренным данным, прибыль увеличилась на 1,5%, тогда как ранее было объявлено о том, что она не изменилась.

Цены на нефть резко растут утром в понедельник из-за американских ударов по Ирану и опасений перебоев поставок топлива из региона.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:19 мск растет на $4,77 (6,55%), до 77,64 за баррель. В прошлую пятницу контракт подорожал на $1,73 (2,45%), до $72,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $4,24 (6,33%), до $71,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов подскочила на $1,81 (2,78%), до $67,02 за баррель.

Как сообщалось, в субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Движение судов через Ормузский пролив резко сократилось, сообщает The New York Times со ссылкой на данные компании Kpler, отслеживающей движение судов. По информации фирмы, в данный момент движение продолжают лишь иранские танкеры. Через этот пролив проходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков.

В том числе транспортная компания Maersk сообщила, что приостанавливает рейсы всех своих судов через Ормузский пролив, вплоть до дальнейшего предписания. В компании пояснили, что это решение продиктовано заботой о безопасности экипажей, судов и перевозимых грузах клиентов Maersk.

"Ответные действия Ирана включают атаки на нефтетанкеры в Ормузском проливе, и угрозы для поставок нефти серьезно выросли", - написал аналитик ANZ Дэниэл Хайнс.

Аналитики Citi прогнозируют, что Brent будет торговаться в диапазоне от $80 до $90 за баррель.

Тем временем "восьмерка" ОПЕК+ на онлайн-встрече в воскресенье согласовала увеличение производственного плана на апрель на 206 тыс. баррелей в сутки. В первом квартале 2026 года добыча не менялась ввиду сезонного снижения спроса.

Общая квота альянса с учетом компенсационных графиков для ряда стран за сверхдобычу в прошлые месяцы составит 37,989 млн б/с. Это означает, что прирост добычи может составить 166 тыс. б/с.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 407 единиц. Число газовых буровых увеличилось на одну, до 134 единиц.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


02 марта 2026 года 19:41
Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью, индекс МосБиржи обновил на закрытие пик с 12 сентября
Москва. 2 марта. Российский рынок акций начал неделю с роста вслед за раллировавшими мировыми ценами на нефть и драгметаллы (фьючерс на нефть Brent протестировал $80 за баррель, золото поднималось выше $5400 за тройскую унцию) после нападения США и Израиля на Иран, а также благодаря данным Росстата о замедлении инфляции. Индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил пик с 12 сентября 2025 года, превысив 2835 пунктов во главе с бумагами нефтегазовых компаний.    читать дальше
02 марта 2026 года 19:33
Рубль в понедельник немного подешевел в паре с юанем, несмотря на уверенный рост цен на нефть
Москва. 2 марта. Китайский юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль подешевел, несмотря на уверенный рост цен на нефть.    читать дальше
02 марта 2026 года 19:00
"Эйлер" рекомендует держать акции Распадской
Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует держать акции "Распадской" с целевой ценой 180 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 5%, сообщается в материале экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина. "Распадская" слабо отчиталась за 2П25,...    читать дальше
02 марта 2026 года 18:41
SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции "НМТП", добавив бумаги "Ренессанс страхования". Таким образом, в текущую подборку вошли "Ренессанс Страхование", "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", "ЛСР",...    читать дальше
02 марта 2026 года 18:11
SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ, добавив Татнефть
erCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, добавив в него бумаги "Татнефти", говорится в комментарии аналитиков. Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "ДОМ.РФ", Сбербанк, HeadHunter и "Татнефть". Эскалация на Ближнем Востоке привела к росту цен на...    читать дальше
02 марта 2026 года 17:46
Изменение бюджетного правила - ключевой негатив для рынка ОФЗ - Альфа-банк
Изменение правительством РФ бюджетного правила является ключевым негативном фактором для российского рынка рублевых госбумаг, говорится в материале аналитиков Альфа-банка. Долговой рынок, в отличие от рынка акций, игнорирует боевые действия в Персидском заливе. Российско-украинский переговорный...    читать дальше
02 марта 2026 года 17:21
Курс рубля, вероятно, пока останется в диапазоне 76-80 руб./$1 - "Цифра брокер"
Вероятно пока сохранение консолидации курса валютной пары доллар/рубль в диапазоне 76-80 руб./$1, считает глава аналитического департамента инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Усиление геополитической напряженности повышает спрос на защитные активы и оказывает давление на...    читать дальше
02 марта 2026 года 17:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций АЛРОСА
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 38,2 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. Эмитент представил слабые финансовые результаты за второе полугодие и весь 2025 год, констатирует эксперт...    читать дальше
02 марта 2026 года 16:35
Цена на золото не обладает фундаментальными предпосылками для роста - "ВТБ Мои Инвестиции"
Котировки золота не обладают фундаментальными предпосылками для дальнейшего роста, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева. "На фоне усиления геополитической напряженности стоимость драгметалла растет и превысила отметку в $5400 за тройскую унцию....    читать дальше
02 марта 2026 года 16:10
SberCIB исключил из топ акций РФ Яндекс и Озон
erCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, добавив бумаги ПАО "Роснефть", ПАО "Татнефть", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Полюс", "РусАл" и ГМК "Норильский никель", исключив акции МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон", сообщается в материале инвестбанка. Хотя за...    читать дальше
02 марта 2026 года 15:37
Рубль днем растерял утреннее укрепление и перешел к небольшому снижению в паре с юанем, несмотря на усиление роста нефти
Москва. 2 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль перешел к снижению, несмотря на усилившую рост нефть.    читать дальше
02 марта 2026 года 15:29
Совкомбанк начал анализ Базиса с рекомендацией "держать" для его акций
Совкомбанк начал аналитическое освещение ПАО "Базис" с рекомендацией "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Мы считаем, что наши долгосрочные прогнозы по компании в случае их фактической реализации позволяют говорить о наличии "апсайда" к...    читать дальше
02 марта 2026 года 15:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Biotechnology ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Biotechnology ETF с целевой ценой $214 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста в размере 22%, сообщается в материале заместитель руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Биотехнологический ETF за последние 12 месяцев...    читать дальше
02 марта 2026 года 14:36
Акции Полюса, Яндекса и Т-Технологий будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Полюса", "Яндекса" и "Т-Технологий" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "Полюса" после серьезной коррекции вновь посылают сигналы о скором возврате к восходящему тренду, - отмечает эксперт в комментарии. - Когда котировки упали до...    читать дальше
02 марта 2026 года 14:11
"Финам" сохраняет рейтинг акций NVIDIA на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $186,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1%, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Результаты NVIDIA за 4К 2026 фингода с окончанием в январе оказались очень...    читать дальше
