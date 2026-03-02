Цены рублевых корпбондов в понедельник могут снизиться, отыгрывая инфляционные данные и обострение ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 2 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут снизиться, отыгрывая как публикацию в конце прошлой недели инфляционных данных, так и эскалацию ситуации на Ближнем Востоке после атаки США и Израиля на Иран, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ с 17 по 24 февраля 2026 года составила 0,19% (из-за праздника расчет за 8 дней) после 0,12% с 10 по 16 февраля, 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщил в пятницу Росстат. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,51%, с начала года - 2,14%. Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля замедлилась до 5,80% с 5,87% на 16 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 5,81% с 5,85% на 16 февраля, если ее определять из среднесуточных данных за весь февраль 2025 года.

Москва требует от Израиля и США прекратить агрессию в отношении Ирана и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию ситуации, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Требуем от США и Израиля немедленно прекратить свои агрессивные действия. Альтернатив урегулированию вопроса по иранскому сюжету, в том числе по его ядерным компонентам, мирными и дипломатическими способами, не было и не будет. Настаиваем на немедленном возобновлении политико-дипломатического урегулирования и поиска решения на основе международного права, взаимном уважении и балансе интересов", - сказал он, выступая в ходе экстренного заседания Совбеза ООН 28 февраля.

Небензя подчеркнул: "Безответственный шаг США и Израиля, как мы и предупреждали раньше, уже привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе - оказались затронуты Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Саудовская Аравия. Это те страны, которые неоднократно говорили своим американским партнерам, что им не нужна эта эскалация на Ближнем Востоке". "Действия США и Израиля рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой. Особую обеспокоенность вновь вызывает угроза ядерной, физической ядерной и радиологической безопасности", - отметил постпред РФ при ООН.

Россия осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств, которая противоречит принципам межгосударственных отношений и нарушает международное право, заявил МИД РФ. "Известие о гибели Верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи, ряда членов его семьи и иранских высокопоставленных должностных лиц в результате ракетно-бомбовых ударов США и Израиля встречены в Москве с возмущением и глубоким сожалением. Российская Федерация решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств, которая противоречит базовым принципам цивилизованных межгосударственных отношений и грубо нарушает международное право", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

"Сообщается, что в ходе ответных иранских ударов по военным базам США в арабских странах Персидского залива и работы ПВО пострадали международные аэропорты в Дубае и Эль-Кувейте, морские порты, высотные здания и гостиницы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. По поступающей информации, остановлено судоходство в Ормузском проливе. Это может привести к прекращению экспорта из региона углеводородов и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа", - говорится в сообщении.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с США. "Мы не будем вести никаких переговоров с Соединенными Штатами", - написал Лариджани в соцсети. Он отметил, что президент США Дональд Трамп своими "ложными надеждами" "погрузил регион в хаос" и "теперь обеспокоен дальнейшими потерями американских военных". Ранее в интервью The Atlantic Трамп заявил, что руководство Ирана после американо-израильских ударов хочет вести переговоры, и он намерен ответить согласием на предложение о диалоге.

Американские фондовые индексы в пятницу снизились на корпоративных новостях и свежей статистике. Цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца (аналитики предполагали в среднем подъем на 0,3%). Более высокие темпы инфляции усложнят Федеральной резервной системе процесс дальнейшего снижения процентных ставок, полагают эксперты.

Трейдеры также продолжали пересматривать свои позиции в компаниях, занимающихся ИИ. Это обусловлено растущими опасениями, что расходы на ИИ-инфраструктуру не будут устойчивыми, сообщает Trading Economics. Цена акций Nvidia опустилась еще на 4,2% после падения на 5% в четверг вопреки хорошим квартальным результатам. Это свидетельствует о сохранении неустойчивого отношения к риску по поводу всего, что связано с ИИ, полагают эксперты.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленные изменения. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости). Японский индекс Nikkei 225 к 8:50 МСК упал на 1,5%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК увеличился на 0,6%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 за день практически не изменился.

В свою очередь мировые цены на нефть резко растут утром в понедельник из-за американо-израильских ударов по Ирану и опасений перебоев поставок топлива из региона. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск увеличилась на 7,7%, до $78,5 за баррель. В прошлую пятницу контракт вырос в цене на 2,45%, до $72,87 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 7,4%, до $72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов подскочила на 2,78%, до $67,02 за баррель.

Аналитики Citi прогнозируют, что Brent будет торговаться в диапазоне от $80 до $90 за баррель.

Движение судов через Ормузский пролив к полудню воскресенья очень сильно упало, сообщило The New York Times со ссылкой на данные компании по отслеживанию движения судов Kpler. По информации фирмы, в данный момент движение продолжают лишь иранские танкеры. Суда, которые уходят с маршрута, либо сообщают, что движутся в порты Ирана, либо скрывают свое местоположение.

Между тем, добавляет газета, крупнейшая транспортная компания Maersk, базирующаяся в Копенгагене, сообщила, что приостанавливает рейсы всех своих судов через Ормузский пролив, вплоть до дальнейшего предписания. В компании пояснили, что это решение продиктовано заботой о безопасности экипажей, судов и перевозимых грузах клиентов Maersk.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 3,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 53,438 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,888 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 февраля вырос всего на 0,01% и составил 119,44 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 1238,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Автодор-003Р-02" (+0,29%), "Почта России БО-002P-03" (+0,28%) и "МТС-001P-21" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-1,23%), "СТМ-001Р-02" (-0,45%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ (OKPO code: 00005061) 2 марта начнет размещение трехлетних облигаций серии ПБО-002Р-57 объемом 40 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться квартальные переменные купоны. Спред к приросту индекса RUONIA установлен на уровне 1,85% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила объем размещения 10-летних облигаций серии 005Р-01 на уровне 40 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 26 февраля без премаркетинга. По облигациям будут выплачиваться квартальные переменные купоны с привязкой к приросту значения индекса RUONIA. Спред к RUONIA установлен на уровне 1,8% годовых. Предусмотрена оферта через три года. Техразмещение запланировано на 2 марта. Минимальная сумма заявки составляет не менее 1,4 млн рублей. Выпуск станет первой эмиссией в рамках программы облигаций компании серии 005Р объемом 500 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в декабре 2025 года.

АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-07R с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей. Ставка ежемесячного фиксированного купона была установлена на уровне 15% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 16,08% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Техразмещение запланировано на 4 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Промомед ДМ" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по двухлетним облигациям серии 002P-03 объемом до 4 млрд рублей на уровне 220 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Сбор заявок на флоатер прошел 27 февраля. Техразмещение запланировано на 4 марта. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Физическому лицу потребуется статус квалифицированного инвестора. Минимальная заявка при размещении - 1,4 млн рублей.

ООО "Иволга структурные продукты" установило ставку 26-го купона облигаций серии 001-01 и 23-го купона бондов серии 002-01 на уровне 25% годовых. Компания разместила выпуск 001-01 объемом 200 млн рублей в апреле 2024 года по ставке 18% годовых. Размещение выпуска 002-01 эмитент завершил в июне 2024 года, реализовав 50,02% займа на 100,04 млн рублей, ставка 1-го купона составила 20% годовых. У компании нет других выпусков облигаций в обращении.