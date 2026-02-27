Рынок акций РФ на неделе поднялся к 2800п по индексу МосБиржи на фоне ралли сырья

Рынок акций РФ на минувшей короткой торговой неделе умеренно подрос в ожидании новостей о дате и месте следующего раунда трехсторонних переговоров Россия-США-Украина по мирному украинскому урегулированию, фактором поддержки выступили подорожавшие металлы и нефть (фьючерс на Brent поднялся к $73 за баррель) из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке на фоне переговоров США и Ирана по ядерной программе исламской республики. Индекс МосБиржи завершил неделю ростом к рубежу 2800 пунктов.

В период с 24 по 27 февраля индекс МосБиржи подрос на 0,7% и составил 2799,14 пункта, индекс РТС потерял 0,01% и достиг 1141,13 пункта. Апрельский фьючерс на нефть Brent за этот период вырос на 1,7%, до $72,6 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 0,52 рубля, до 77,2736 руб./$1.

Рынок акций на первых недельных торгах во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips: утренние попытки роста на фоне благоприятной нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднимался выше $72 за баррель) и сложностей в Европе с принятием нового пакета антироссийских санкций сменились распродажами из-за разворота нефти вниз, новых антироссийских санкций Канады и неопределенности с дальнейшими переговорами по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи завершил день ниже 2780 пунктов после локального роста выше 2800 пунктов.

Великобритания ввела санкции против ПАО "Транснефть", которая отвечает за экспорт более 80% российской нефти. Согласно информации на стайте правительства Великобритании, санкции предусматривают замораживание активов и вводятся также в отношении поставщика доверительных услуг и руководства компании. Лицензия, разрешающая транзакции с компанией, выдана до 9 апреля.

Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" могут возобновить работу в обход ЕС и при руководящей роли США, сообщила со ссылкой на источники французская газета Le Monde Diplomatique, на публикацию которой обратила внимание немецкая Berliner Zeitung. В материале отмечается, что Вашингтон намерен не только вернуть российский газ в Европу, но и установить над поставками полный контроль.

Канадские власти приняли решение пополнить санкционные списки по России еще 53 организациями и 21 частным лицом, также санкции вводятся против 100 российских судов и снижается "потолок цен" на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель.

Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать в понедельник 20-й пакет санкций против РФ, но работа над ограничительными мерами будет продолжена, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Ранее СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не могут подтвердить точных сроков проведения следующего раунда переговоров по Украине, дата и место проведения будут озвучены после достижения согласования между сторонами.

Нефть подешевела на фоне возросшей неопределенности относительно перспектив международной торговли после того как президент США Трамп сообщил о решении поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%, а затем - до 15%. Ранее Верховный суд США большинством голосов постановил, что решение Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно.

В среду рынок акций РФ подрос на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок, а также в ожидании объявления даты и места следующей трехсторонней встречи делегаций РФ-США-Украина по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся до 2795 пунктов, при этом сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $70,7 за баррель после роста днем выше $71,5). Лидировали в росте акции "Норникеля" (+3,5%), "ФосАгро" (+3,5%), "Ростелекома" (+2,8%), "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +4,1% "префы").

ВТБ (+1,1%) в IV квартале 2025 года заработал чистую прибыль в размере 121,3 млрд рублей (на 31% ниже результата годовой давности), а за весь год - 502,1 млрд рублей (снижение на 8,9%). Опубликованные результаты оказались чуть выше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал квартальную чистую прибыль на уровне 119,5 млрд рублей и годовую в 500,3 млрд рублей. ВТБ сообщил, что перевыполнил стратегический план по совокупной чистой прибыли за первые два года текущей 3-летней стратегии.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил на конференц-звонке с аналитиками, что менеджмент ВТБ сохраняет приверженность выплате дивидендов в размере 50% от прибыли и считает правильным поддерживать такой размер выплат в долгосрочной перспективе. По словам Пьянова, в настоящее время идут консультации по дивидендам с ЦБ РФ, полная ясность будет в середине апреля. В 2026 году ВТБ рассчитывает заработать 600-650 млрд рублей чистой прибыли.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что 20-й пакет санкций против России принять удастся, а Украина сможет получить кредит на 90 млрд евро, сообщило агентство Bloomberg.

Великобритания, которая ввела во вторник санкции в отношении "Транснефти", исключила из санкционного списка нефтепровод "Дружба" до 14 октября 2027 года, говорится в документе OFSI. Нефтепровод "Дружба" проложен в Европу, российскую нефть по нему получают Венгрия и Словакия. Также по северной ветке нефтепровода поставляется казахстанская нефть в Германию.

Нефть подешевела после выхода данных Минэнерго США о резком росте запасов нефти за неделю - на 15,99 млн баррелей (максимальный прирост с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года), при прогнозах роста на 1,8 млн баррелей.

Трамп заявил в обращении к Конгрессу США во вторник, что не допустит получения ядерного оружия Ираном, но предпочел бы обойтись без применения силы.

Подросли акции ГК "Самолет" (+1%) на фоне сообщения Минфина РФ, что чиновники и банки-кредиторы девелопера не увидели у него, обратившегося в январе в правительство за господдержкой в размере 50 млрд рублей, драматических финансовых сложностей. Подкомиссия сообщила об отсутствии критических проблем у компании, в том числе в части выполнения финансовых обязательств перед участниками долевого строительства и банками.

В четверг рынок акций РФ завершил торги снижением в отсутствие новостей о дате дальнейших переговоров по Украине и на смешанных сигналах с мировых рынков; фактором поддержки вечером выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $72 за баррель после локального отката к $69,2 за баррель). Индекс МосБиржи опустился до 2785 пунктов, при этом реакция рынка на вышедшие с утра финотчеты ряда крупных компаний оказалась нейтральной.

EBITDA группы ММК (-1,6%) в IV квартале 2025 года снизилась на 16% в годовом выражении, до 19,55 млрд рублей. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 18,9 млрд рублей.

Сбербанк (-0,4%) в 2025 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,9% (до 1 трлн 705,9 млрд рублей), в IV квартале - на 12,9% (до 398,6 млрд рублей), сообщил банк. Результат оказался лучше консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли банка в 2025 году до 1 трлн 698 млрд рублей, в IV квартале - до 391 млрд рублей.

Сбербанк рассчитывает выполнить все заявленные на 2026 год цели, хотя текущий год будет сложнее прошлого года из-за макроэкономических условий и ситуации с долговой нагрузкой у ряда клиентов, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф на конференц-звонке в четверг. Также Греф подтвердил планы Сбербанка направить на выплату дивидендов за 2025 год 50% прибыли.

Выручка ПАО "Ростелеком" (-1%) в IV квартале 2025 года выросла на 16% в годовом выражении (до 270,5 млрд рублей), показатель OIBDA увеличился на 19% (до 95,3 млрд рублей). Результаты по выручке и OIBDA оказались выше консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому эти показатели ожидались в размере 258,9 млрд рублей и 87,4 млрд рублей соответственно.

Группа Ozon (+0,4%) по итогам IV квартала 2025 года получила GMV, включая услуги, в размере 1,26 трлн рублей, что на 33% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Скорректированная EBITDA достигла 43,2 млрд рублей, показав рост в 2,6 раза. Показатель GMV оказался чуть лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", а скорр. EBITDA превысила ожидания. Ранее опрошенные аналитики прогнозировали GMV в размере 1,24 трлн рублей, скорр. EBITDA - на уровне 35 млрд рублей. В 2026 году группа Ozon ожидает роста GMV на 25-30% и скорректированную EBITDA на уровне 200 млрд рублей, сообщила компания.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сторонам переговоров по урегулированию ситуации на Украине удалось сузить круг обсуждаемых вопросов, остались "очень сложные".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос остается самым сложным на пути украинского урегулирования, и встрече президентов РФ и Украины должна предшествовать скрупулезная работа экспертов. Однако власти Украины прилагают все усилия не для поисков путей мирного урегулирования, а для получения европейских денег, по другим вопросам в Кремле не видят серьезного настроя Киева, заявил песков.

В четверг Песков заявил, что вопрос вокруг возможных поставок Киеву ядерного оружия будет предметом обсуждения в ходе нового раунда переговоров по Украине.

Нефть Brent увеличила волатильность в коридоре $69,2-72,5 за баррель на фоне проходивших в Женеве американо-иранских переговоров при посредничестве Омана. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не допустит получения ядерного оружия Ираном. Кроме того, он утверждал, что до сих пор не получил заверений Тегерана об отсутствии намерений иметь такое оружие.

В пятницу рынок акций подрос в ожидании новостей по следующему раунду трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, а также свежих данных Росстата по инфляции; фактором поддержки выступили подорожавшие металлы и нефть (фьючерс на Brent поднялся к $72,6 за баррель).

Акции "Интер РАО" (-1%) умеренно негативно отреагировали на вышедший днем годовой финотчет по МСФО: чистая прибыль снизилась на 9,2% (до 133,8 млрд руб.), EBITDA увеличилась на 4,8% (до 181,5 млрд руб.), выручка выросла на 13,7% (до 1,76 трлн руб.).

В четверг в Женеве прошла встреча между делегациями США и Украины в преддверии нового раунда трехсторонних переговоров США-РФ-Украина, запланированных на начало марта в Вашингтоне, сообщил телеканал Sky News.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в пятницу, что подготовка к очередному раунду трехсторонних переговоров по Украине ведется, дата будет объявлена позднее. "Пока существенных изменений позиции киевского режима констатировать не приходится", - указал Песков.

Также Песков заявил, что спецслужбы РФ располагают информацией о попытках киевского режима устроить диверсии на "Турецком" и "Голубом" потоках, эта информация неоднократно доводилась до турецкой стороны.

Нефть подорожала после прошедших в Женеве переговоров США и Ирана. Иран отверг идею о полном демонтаже ядерных объектов и не включил в свое предложение для США пункты, связанные с ракетной программой, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о прогрессе по ядерной тематике и по вопросу отмены санкций, однако СМИ со ссылкой на источники сообщили, что американская делегация покинула Женеву разочарованной. Стороны договорились продолжить переговоры в начале марта.

У берегов Ирана собрались значительные силы американского флота, включая около двух десятков боевых кораблей, в том числе два авианосца, а также несколько ударных подводных лодок. Эсминцы и подлодки несут в общей сложности более 500 крылатых ракет Tomahawk с дальностью 1,6 тыс. км. В регионе также сосредоточено более 200 американских боевых самолетов.

В период с 24 по 27 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги "Норникеля" (+7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+7%), бумаги "ВИ.РУ" (+6%); хуже рынка оказались акции "ТГК-14" (-5%), ПАО "Евротранс" (-4%), ГК "Базис" (-3%).

Рынок акций РФ в начале марта может сохранить консолидационные настроения в ожидании новостей по мирному украинскому урегулированию, также повлиять на настроения игроков может динамика нефтяных площадок в свете развития ситуации вокруг Ирана и решения стран ОПЕК+ 1 марта по квотам на добычу с апреля. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в начале марта может составить 2750-2850 пунктов, для индекса РТС - 1125-1165 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".