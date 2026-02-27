"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Европлана" с прогнозной ценой 750 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Финансовые результаты "Европлана" по МСФО за 2025 год в целом совпали с ожиданиями и отражают сложную процентную среду для лизингового бизнеса, - пишут эксперты. - Снижение чистой прибыли и рентабельности капитала стало следствием роста стоимости риска и существенного увеличения резервов, что ожидаемо на фоне высокой ключевой ставки и охлаждения спроса на финансирование. Операционные показатели остаются устойчивыми: компания сохраняет масштаб клиентской базы и диверсифицированный портфель, однако давление на процентные доходы и сокращение новых инвестиций в лизинг ограничивают текущую динамику финансовых результатов".

При этом прогноз менеджмента по росту прибыли до около 7 млрд рублей в 2026 году, по мнению аналитиков, выглядит реалистичным при условии смягчения денежно-кредитной политики.

"С фундаментальной точки зрения "Европлан" остается качественным активом, который способен выиграть от быстрого снижения ставок, - указывают стратеги "Цифра брокер". - Однако при текущей капитализации и ожидаемой прибыли форвардный P/E около 11х выглядит завышенным даже для сильной лизинговой компании".

