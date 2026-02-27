Акции Сбербанка, МТС и "префы" Ленэнерго могут показать опережающую рынок динамику в марте - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка, "МТС" и "префы" "Россети Ленэнерго" могут показать опережающую рынок динамику в марте, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Весна - традиционное горячее время на фондовом рынке: эмитенты раскрывают отчеты за минувший год и объявляют ориентиры по дивидендам. Мы выделили три бумаги, которые могут быть сильнее рынка в марте 2026 года. Среди эмитентов: Сбербанк, "МТС" и "Россети Ленэнерго", - пишут эксперты в комментарии.

Аналитики сервиса ожидают роста акций Сбербанка в марте после раскрытия годовой отчетности и на фоне ожиданий по снижению ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 20 марта.

Публикация позитивной годовой отчетности также может стать фактором роста для привилегированных акций "Россети-Ленэнерго".

В свою очередь, акции "МТС" могут вырасти на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ. Также фактором роста станет подтверждение намерения руководства компании выплатить дивиденды в соответствии с действующей дивполитикой, говорится в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.