"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Распадской" до 161 руб. с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

2 марта "Распадская" представит финансовые результаты по МСФО за 2-е полугодие и весь 2025 год. Эксперт ожидает, что во 2П25 компания сократит выручку на 20,7% г/г, до $590 млн вследствие значительного падения внутренних и экспортных цен на коксующийся уголь.

"Полугодовые EBITDA и свободный денежный поток "Распадской" уйдут в отрицательную зону и составят -$199 млн и -$15 млн соответственно, - прогнозирует Данилов. - Таким образом, на фоне операционной убыточности и идущих корпоративных изменений (перевод компании с британской Evraz plc под контроль российского ПАО "Евраз НТМК") мы не ожидаем рекомендации дивидендов за 2025 год. Мы понижаем целевую цену для бумаг "Распадской" до 161 рубля".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.