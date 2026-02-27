"Финам" понизил рейтинг акций Southern до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Southern Co. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $98,2 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1,9%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Рост котировок компании в последнее время был обусловлен повышением спроса на электроэнергию со стороны дата-центров на фоне ИИ-бума, а также новостями о предоставлении льготного займа со стороны Минэнерго США, - пишут эксперт Максим Абрамов. - Дополнительную поддержку акциям оказывает снижение доходностей 10-летних казначейских облигаций США на фоне возобновившихся ожиданий дальнейшего смягчения ДКП ФРС. Однако фундаментальные показатели и прогнозы прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому мы пока не видим причин для пересмотра цены. В связи с этим считаем, что потенциал дальнейшего роста акций компании ограничен".

Southern Company - один из крупнейших в США коммунальных холдингов, оказывающий услуги по обеспечению потребителей электроэнергией и газом.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.